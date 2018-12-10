Футбол

Гомес продлил контракт с «Ливерпулем»
Soccer.ru
05:55

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес продлил соглашение с клубом.
Soccer.ru05:55

Подробнее о событии

Гомес подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

Советский спорт06:08

Гомес подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

РИА Новости05:55

Гомес продлил контракт с «Ливерпулем» до 2024 года

Чемпионат05:21

Гомес продлил контракт с «Ливерпулем»

Спорт-Экспресс05:19

Гомес подписал новый контракт с «Ливерпулем»

Евро-футбол.ру05:06

«Ливерпуль» продлил контракт с защитником Гомесом до 2024 года

Sports.ru05:15

«Ливерпуль» заключил новый контракт с защитником Джо Гомесом

Sport24.ru05:09
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Футбол

УЕФА назначил арбитра на матч Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА

Главным арбитром встречи 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» — ЦСКА назначен португалец Артур Диаш.
Обновлено в 06:31
Футбол

ФК «Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» и завоевал Кубок Либертадорес

В первом финальном матче, который проходил на стадионе «Боки Хуниорс» «Альберто Армандо», команды сыграли вничью 2:2. В финале Кубка Либертадорес правило выездных голов не действует, поэтому «Ривер Плейт» не получил преимущества перед ответной игрой.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Вильярреал» уволил главного тренера перед матчем со «Спартаком»

13 декабря в рамках шестого тура группового раунда Лиги Европы "Вильяреал" сыграет со "Спартаком" на своей домашней арене.
Обновлено в 06:25
Футбол

Роналду: хочу, чтобы Месси переехал в Италию

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что хотел бы, чтобы Лионель Месси тоже переехал в Италию и выступал в клубе Серии А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 06:30
Футбол

«Зенит» остается главным фаворитом РПЛ, считают букмекеры

«Зенит» проиграл второй матч подряд и уходит на зимний перерыв с преимуществом в одно очко от идущего вторым «Краснодара».
Обновлено в 06:24
Футбол

Кириченко стал главным тренером «Уфы»

Обновлено в 06:40
Футбол

Напавший на Глушакова фанат: «Ни о чем не жалею»

Обновлено в 06:17
Футбол

«Яндекс» назвал самого популярного человека года

Поисковая система «Яндекс» представила список людей, на имена которых в 2018 году приходилось больше всего запросов от пользователей.
Обновлено в 06:39
Футбол

«МЮ» планирует купить защитника «Тоттенхэма» Алдервейрелда

Обновлено в 06:28
Футбол

Шваб и Рамселар не сыграют с «Интером»

Защитник ПСВ Даниэль Шваб и полузащитник Барт Рамселаар пропустят матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Интером".
Обновлено в 06:30
Футбол

Эден Азар: «Было здорово победить лучшую команду Англии»

Хавбек «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 02:49
Футбол

Президент «Локомотива» Геркус вступился в Twitter за форварда Фарфана

Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус опроверг сообщение журналиста Игоря Рабинера о том, что полузащитник команды Джефферсон Фарфан имел лишний вес перед заключением контракта.
Обновлено в 05:54
Футбол

Леонардо: «Ибрагимович не вернется в „Милан“»

Обновлено в 02:54
Футбол

Тибо Куртуа: «Реалу» тяжело далась победа над «Уэской»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итог победы над «Уэской» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 02:57
Футбол

Хёведес: «Было несколько причин, почему я выбрал „Локомотив“»

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хёведес рассказал, почему этим летом он решил перебраться в стан своего нынешнего клуба.
Обновлено в 06:12
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Джо Гомес
Британский футболист
Английский футболист гамбийского происхождения, защитник клуба «Ливерпуль» и сборной Англии.
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