Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка СтэнлиГазета.Ru вчера в 22:46

"Блюзмены" выиграли серию со счетом 4-2. В финале турнира команда встретится с "Бостон Брюинз". Ранее сообщалось, что Тарасенко вошел в историю "Сент-Луиса".

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