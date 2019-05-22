Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка СтэнлиГазета.Ru вчера в 22:46
"Блюзмены" выиграли серию со счетом 4-2. В финале турнира команда встретится с "Бостон Брюинз". Ранее сообщалось, что Тарасенко вошел в историю "Сент-Луиса".
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
Обновлено в 05:26
Космос
NASA разрешит добровольцам поучаствовать в полёте на Марс
Замглавы руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен заявил, что этот полёт поможет дать ответы на важнейшие вопросы об этой планете.
Обновлено в 04:29
Экономика
ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот
Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Технологии
Полицейские в России тестируют компактные камеры для распознавания лиц
Если испытания пройдут успешно, то функция распознавания появится у портативных видеорегистратов, которые уже используют в МВД.
Обновлено в 04:32
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Обновлено в 04:50
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Общество
В Москве увеличили штрафы за несвоевременную очистку крыш
Депутаты Мосгордумы на заседании в среду приняли закон, предусматривающий увеличение штрафов за несвоевременную или ненадлежащую очистку крыш от снега и льда, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:59
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
Экономика
Михаил Гуцериев стал претендентом на покупку Антипинского НПЗ
Знакомство с Грефом увеличивает шансы Гуцериева на покупку Антипинского НПЗ, но пока позиция другого возможного претендента — азербайджанской госкомпании Socar — сильнее, говорят три собеседников РБК.
Обновлено вчера в 10:35
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших и совокупляться
Специалисты установили, что такое взаимодействие самок и их сыновей позволяет в три раза больше сделать детенышей, в отличие от тех, у которых мать умерла или покинула группу.
Обновлено вчера в 13:16
Авто
С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей
Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено вчера в 08:48
Армия и оружие
Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны
Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Дмитрий Медведев в Воронеже проведет заседание по АПК и развитию сел
Обновлено вчера в 02:58
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию на Украине
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Совфед освободил Сыдорука от должности замгенпрокурора
Совет Федерации на пленарном заседании освободил государственного советника юстиции 1 класса Ивана Сыдорука от должности замгенпрокурора, передает 22 мая сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что Гарик Харламов ревнует ее к визажисту
Интересно, что в своем поздравлении актриса призналась, что именно к ней переодически Асмус ревнует муж.
Обновлено вчера в 12:04
Экономика
АСВ предоставило «Дом.РФ» кредит на 7,1 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов предоставило госкомпании "Дом.РФ" кредит на 7,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 04:31
Экономика
Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр
Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана Азара
Обновлено в 05:45
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Политика
В МИД заявили о возможности встречи Путина и Трампа
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков не исключил, что встреча лидеров России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе состоится.
Обновлено в 05:10