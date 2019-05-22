Хоккей

Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка СтэнлиГазета.Ru вчера в 22:46

"Блюзмены" выиграли серию со счетом 4-2. В финале турнира команда встретится с "Бостон Брюинз". Ранее сообщалось, что Тарасенко вошел в историю "Сент-Луиса".
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