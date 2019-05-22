Хоккей

Гол Тарасенко вывел «Сент-Луис» в финал Кубка СтэнлиСпорт-Экспресс вчера в 22:37

"Сент-Луис" переиграл "Сан-Хосе" в 6-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли (5:1). Победную шайбу забросил россиянин Владимир Тарасенко. Это была его 8-я шайба в плей-офф. Также в концовке встречи свою вторую шайбу в плей-офф забросил Иван Барбашев, поразивший пустые ворота.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Травмы ведущих игроков погубили «Сан-Хосе». Тарасенко и Барбашев сыграют в финале Кубка Стэнли

Матч ТВ03:04

Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли

Газета.Ru06:29

«Сент-Луис» поспорит за Кубок Стэнли с «Бостоном»

Коммерсантъ00:28

Стало известно расписание матчей финала Кубка Стэнли

Советский спорт04:58

Тарасенко – в финале плей-офф! А великий канадец снова остался без Кубка Стэнли

Спорт-Экспресс02:15

О’Райлли: если вспомнить начало сезона, то достижение просто невероятно

Чемпионат03:00

Тарасенко вывел команду в финал Кубка Стэнли. Впервые с 1970-го!

Sports.ru02:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 08:05, Ашберн
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован рабочим местом главы государства, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии

В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Обновлено в 06:35
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах

Верховная рада Украины на внеочередном собрании отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о выборах.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Индия предлагает купить малайзийские МиГ-29 и пальмовое масло

Обновлено вчера в 15:35
Политика

Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Политика

Ляшко назвал назначение Зеленским замглавы СБУ незаконным

Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что назначение президентом Украины Владимиром Зеленским заместителя главы Службы безопасности страны проведено с нарушением закона.
Обновлено в 07:22
Общество

YouTube скроет детали о числе подписчиков каналов

TechCrunch отмечал, что в случае введения функции «скрыть лайки» пользователи и рекламодатели начнут обращать больше внимания на количество подписчиков и комментариев.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница

Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Водонаева рассказала о причинах развода с мужем

Модель, блогер и бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева сообщила о разводе с Алексеем Косинусом.
Обновлено вчера в 06:23
Авто

Toyota возродит минивэн Granvia

Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Подозреваемый в поджоге деревянной церкви в Карелии избежит наказания

Обновлено в 07:25
Общество

Самолет Аллы Пугачевой станет музейным экспонатом в Новосибирске

Лайнер останется здесь в качестве музейного экспоната.
Обновлено в 04:36
Общество

Заместитель Чайки: прокуроры превратились в защитников бизнеса

Заместитель генерального прокурора России Игоря Чайки Александр Буксман заявил, что ведомство за последние годы прекратило несколько десятков уголовных дел против бизнесменов.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Гаджеты

Huawei заменит Android собственной операционной системой

Китайская компания Huawei заменит Android на своих мобильных устройствах собственной операционной системой (ОС) Hongmeng, передает ФБА «Экономика сегодня».
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия

НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области

12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

Улюкаев переживает из-за развода с женой

Обновлено в 07:57
Недвижимость

Цена комнаты в Москве сравнялась со стоимостью автомобиля

Как отмечают в компании, за эту цену вполне можно купить новый автомобиль среднего класса различных марок.
Обновлено в 07:51
Футбол

Суд в Грузии арестовал задержанных за договорные матчи футболистов

Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и по факту договорных матчей избрал в виде меры пресечения четверым футболистам арест и еще семерым – залог в размере 10 тысяч лари (3,7 тысячи долларов), сообщает телекомпания "Имеди".
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором

Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле

Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Политика

Канцлер Австрии заявил о формировании переходного правительства

Ранее президент заявил, что принимает прошение об отставке министров от АПС за исключением главы МИД Карин Кнайсль.
Обновлено вчера в 09:42
Футбол

«Боруссия» объявила о переходе Торгана Азара

Нападающий Торган Азар перешел в дортмундскую «Боруссию» из одноименного менхенгладбахского клуба.
Обновлено в 05:33
Энергетика

Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США

Сегодня цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США.
Обновлено в 01:08
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Музыка

Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии

Европейский вещательный союз напомнил, что демонстрация на музыкальном конкурсе флагов непризнанных стран противоречит правилам.
Обновлено вчера в 21:04
Политика

Зеленский проведет референдум по отношениям Украины с Россией

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Россией.
Обновлено вчера в 15:35
Как работают Яндекс.Новости?
Кубок СтэнлиБольше новостей по теме
Главное