Хоккей
Гол Тарасенко вывел «Сент-Луис» в финал Кубка СтэнлиСпорт-Экспресс вчера в 22:37
"Сент-Луис" переиграл "Сан-Хосе" в 6-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли (5:1). Победную шайбу забросил россиянин Владимир Тарасенко. Это была его 8-я шайба в плей-офф. Также в концовке встречи свою вторую шайбу в плей-офф забросил Иван Барбашев, поразивший пустые ворота.
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