Футбол
Голы Рэмзи и Ляказетта принесли «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом»РИА Новости 17:34
"Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в понедельник в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Арсенала". Голы забили Аарон Рэмзи (30-я минута) и Александр Ляказетт (83).
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