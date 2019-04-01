Голы Рэмзи и Ляказетта принесли «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом»РИА Новости 17:34

"Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в понедельник в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Арсенала". Голы забили Аарон Рэмзи (30-я минута) и Александр Ляказетт (83).

Голы Рэмзи и Ляказетта принесли «Арсеналу» победу над «Ньюкаслом»

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», сообщается, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. Еще 7,47% структура Мордашова приобретет у Европейского банка реконструкции и развития.

Происшествия В Москве задержали 18 таксистов, числившихся в розыске Более 11 тыс. водителей такси проверили полицейские в Москве в ходе рейдов, которые прошли с 20 по 29 марта.

Армия и оружие Самолет Ил-112В совершил первый полет Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

Происшествия В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал отозвать неприкосновенность Гуаидо Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальному Учредительному собранию страны с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуаидо, заседание суда было показано в эфире венесульских телеканалов.

Происшествия В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс» Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Зеленский рассказал о требованиях к Путину Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".

Экономика «Аэрофлот» и «Россия» вводят безбагажный тариф Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" (обе входят в группу "Аэрофлот") со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных направлениях.

Политика Аваков предложил «солидный штраф» для Ляшко за нарушение на выборах Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что кандидата в президенты Олега Ляшко нужно наказать «солидным штрафом» за нарушение тайны голосования.

Политика Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма 10% россиян заявили о негативном отношении к возврату Крыма, а пятая часть респондентов полагает, что это навредило стране.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов пообещал Костенко исправиться Недавно супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко отпраздновала свое двадцатипятилетие.

Авто Lamborghini отказалась от претензий к Aurus Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.

Футбол «Сент-Этьен» на своем поле обыграл «Ним» «Сент-Этьен» на своем поле переиграл «Ним» в матче 30-го тура чемпионата Франции.

Интернет «ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.

Происшествия В Москве объявились охотники на геев За последний месяц в Москве минимум четыре гомосексуалиста пострадали от вымогательства.

Армия и оружие США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400 Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.

Общество Росконтроль назвал худшую тушенку Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.

Происшествия В московском районе Теплый Стан обнаружен труп мужчины В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек.

Происшествия Подросток устроил стрельбу в школе в Аризоне В США подросток открыл стрельбу в одной из аризонских школ.