Футбол

«Челси» обыграл «Брайтон» благодаря голу Азара
Soccer.ru
10:21

«Челси» одержал победу над «Брайтоном» в матче 17-го тура чемпионата Англии.
Soccer.ru10:21

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Педро и Азар могли бы работать в пекарне, потому что эти плюшки в ворота «Брайтона» восхитительны

Eurosport.ru11:50

«Челси» победил «Брайтон» и остался на четвертом месте

Спорт-Экспресс10:25

«Челси» в гостях переиграл «Брайтон»

Советский спорт10:22

Азар: «Челси» не хочет отставать от «Ман Сити» и «Ливерпуля» на много очков

Чемпионат11:15

Голы Педро и Азара принесли «Челси» победу над «Брайтоном»

Sport24.ru10:21

Брайтон - Челси. 1:2. Солли Марч

Матч ТВ09:56

Эден Азар: «„Челси“ хочет выиграть чемпионат и стать лучшей командой Англии»

Sports.ru12:19
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Футбол

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 2:1 (2-й тайм)

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" объявили стартовые составы на матч 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:18
Футбол

«Бетис» обыграл «Эспаньол» и поднялся на пятое место

"Бетис" победил "Эспаньол" в матче 16-го тура чемпионата Испании (3:1). Зелено-белые набрали 25 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице, бело-синие с 21 баллом располагаются на 11-й строчке.
Обновлено в 12:14
Футбол

«Лейпциг» разгромил «Майнц» в домашнем матче бундеслиги

Обновлено в 11:38
Футбол

Андрей Аршавин вернулся в «Зенит» главой детского проекта

Обновлено в 07:55
Футбол

«Сампдория» победила «Парму», «Фиорентина» обыграла «Эмполи»

"Сампдория" победила "Парму" в матче 16-го тура чемпионата Италии (2:0). Клуб из Генуи набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
Обновлено в 11:03
Футбол

«Надеюсь, этот кошмар закончится». Юсупов поддержал Кокорина и Мамаева

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов поддержал нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 10:11
Футбол

«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов

"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:31
Футбол

ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником

Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 07:57
Футбол

Моуриньо может вернуться в «Интер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, у которого не складываются отношения с игроками в Манчестере, может вернуться в «Интер».
Обновлено в 10:11
Футбол

Эмери: «„Саутгемптон“ играл с большим желанием, они заслужили победу»

«Саутгемптон» полностью заслужил этот результат, поскольку они играли с большим желанием.
Обновлено в 11:59
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Ещенко показал швы на ноге после операции

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Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»

«Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.
Обновлено в 04:30
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Вяхирева признана самым ценным игроком Евро-2018

Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата Европы.
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Роналду выставил на продажу свой первый автомобиль

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду принял интересное решение. Форвард выставил на продажу свой первый автомобиль.
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Сборная России поздравила Ромащенко с днем рождения

Сборная России в официальном Twitter поздравила с днем рождения тренера национальной команды Мирослава Ромащенко.
Обновлено в 04:11
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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