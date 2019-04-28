Футбол

Голы Мертенса и Юнеса помогли «Наполи» обыграть «Фрозиноне»Матч ТВ 08:23

Фрозиноне — Наполи
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Фрозиноне, Стадион «Бенито Стирпе»
19′
Дрис Мертенс
Паоло Гильоне
45′
49′
Амин Юнес
Паоло Гильоне
Лука Паганини
56′
Марчелло Тротта
Федерико Дионизи
66′
73′
Амин Юнес
Симоне Верди
Лука Вальцаниа
Даниэль Чиофани
76′
78′
Аркадиуш Милик
Адам Уна
Мирко Гори
79′
79′
Фабиан Руис
Федерико Дионизи
81′
87′
Кевин Малькюи
Рауль Альбиоль
«Наполи» переиграл «Фрозиноне» в матче 34-го тура чемпионата Италии. В середине первого тайма Дрис Мертенс открыл счет в этой встрече. На 49-й минуте немецкий полузащитник неаполитанского клуба Амин Юнес удвоил преимущество гостей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Наполи» на выезде обыграл «Фрозиноне»

Чемпионат08:24

Гол Мертенса помог «Наполи» одержать гостевую победу над «Фрозиноне»

Советский спорт08:24

«Наполи» обыграл «Фрозиноне» и увеличил отрыв от «Интера»

Sport24.ru08:29

«Наполи» в гостях обыграл «Фрозиноне»

Спорт-Экспресс08:26

«Наполи» легко обыграл «Фрозиноне»

Евро-футбол.ру08:25

Голы Мертенса и Юнеса помогли «Наполи» обыграть «Фрозиноне»

Матч ТВ08:23

Мертенс сравнялся с Марадоной по голам за «Наполи» в серии А

Sports.ru07:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:58, Ашберн
Политика

Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

Обновлено в 06:24
Происшествия

Полсотни машин столкнулись на автобане в Германии

Более полусотни машин столкнулись 28 апреля в крупном ДТП на автобане в восточной части Германии.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

В Австрии заявили о зависимости Европы от американских авантюр

Доктрины и договоры, которые лежат в основе Евросоюза и НАТО, обязывают европейцев участвовать в любых военных авантюрах США и нести полную ответственность за их преступления, пишет австрийское издание Contra Magazin.
Обновлено в 03:10
Музыка

Названа сумма, в которую обошлась победа дочери Алсу на шоу «Голос»

Обновлено в 13:08
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России.
Обновлено в 13:21
Авто

KIA планирует начать производство пикапов

Если все пойдет как запланировано, то у компании появится возможность вложить средства и в другую продукцию, например в пикап-кроссовер с несущим кузовом.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Автомобиль во время автошоу в Орле врезался в зрителей

Легковой автомобиль врезался в толпу зрителей в Орле. Инцидент произошел 27 апреля у торгового комплекса.
Обновлено в 14:51
Политика

НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

Обновлено в 09:46
Происшествия

Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео

В сети появилось видео с места взрыва в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал».
Обновлено в 13:53
Игры

Фаталити за всю историю Mortal Kombat собрали в одном видео

Команда IGN выпустила на своем канале видеоролик, в котором собрали все фаталити из игр вселенной Mortal Kombat — от первой до недавно дебютировавшей 11-й части.
Обновлено в 11:46
Гаджеты

Продажи смартфонов Sony показали рекордно низкие результаты

Согласно отчету по продажам за первый квартал 2019 года японская компания продала 1,1 млн смартфонов.
Обновлено в 11:27
Футбол

«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»

Обновлено в 14:04
Музыка

В Нижнем Тагиле заключенные пригласили Басту в колонию

Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле опубликовали музыкальное видеоприглашение Василию Вакуленко.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Кино

Лидер Китая Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»

Обновлено в 12:28
Футбол

Виктор Гончаренко: «Быстрый пропущенный гол поменял игру»

Быстрый пропущенный мяч заставил нас так играть. Гол быстрый пропущенный поменял направление игры.
Обновлено в 14:23
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Футбол

Ошибка Де Хеа принесла «Челси» ничью с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с «Челси» (1:1). На гол Хуана Маты гости ответили точным ударом Маркоса Алонсо.
Обновлено в 13:31
Спорт

12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов

Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Транспорт

«Платон» проследит за автобусами

На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

В доме рэпера Гуфа случился пожар

Жилище соседа 39-летнего артиста полностью сгорело. По слухам, пожар начался из-за невнимательности знакомого Гуфа.
Обновлено в 09:46
Теннис

Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира

Обновлено вчера в 10:44
Политика

Песков объяснил осторожность структур Китая в отношениях с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему китайские экономические структуры осторожно ведут себя при взаимодействии с Россией.
Обновлено в 09:28
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Политика

Умер авиаконструктор Генрих Новожилов

Обновлено в 14:46
Происшествия

Масштабы пожара на складе «Магнита» под Воронежем показали с высоты

В редакцию «Ё!» прислали сделанное квадрокоптером видео масштабного пожара в распределительном центре «Магнита» в селе Нечаевка Новоусманского района.
Обновлено в 05:07
Происшествия

У Boeing 767 в небе загорелся двигатель

У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
Обновлено в 14:28
Финансы

ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено 26 апреля в 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дрис Мертенс
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вингер и нападающий итальянского клуба «Наполи» и национальной сборной Бельгии. Мертенс является воспитанником бельгийских клубов «Андерлехт» и «Гент», в которых тренеры сочли его бесперспективным по причине малого роста. Во взрослом футболе Дрис дебютировал в составе клуба «Эндрахт Алст» из третьего дивизиона Бельгии. Затем его карьера продолжилась в Нидерландах, где он поочерёдно выступал за АГОВВ, «Утрехт» и ПСВ, снискав славу высококлассного нападающего. С 2013 года Мертенс выступает в итальянской Серии А за «Наполи»...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Наполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное