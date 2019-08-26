Футбол

КП - ТулаКП - ТулаТульский «Арсенал» одержал победу над «Оренбургом»

В воскресенье, 25 августа, «Арсенал» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:1. Игра проходила на Центральном стадионе Тулы с 21.30. Голы у канониров забили Александр Ломовицкий и Евгений Луценко.
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