Голы Иско и Бензема помогли «Реалу» одержать победу над «Уэской»Советский спорт вчера в 16:36

В составе мадридского клуба голами отметились Иско (25-я минута), Даниель Себальос (62) и Карим Бензема (89).

Голы Иско и Бензема помогли «Реалу» одержать победу над «Уэской»

Экономика Globaltrans выплатит 16,5 млрд рублей дивидендов за 2018 год Чистая прибыль компании за прошлый год увеличилась на 42%, до 19,6 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 28%, до 33,1 млрд руб.

Спорт Навальный заступился за Мамаева и Кокорина Навальный заявил, что ничего не знает о том, что Кокорин и Мамаев за футболисты и понятия не имеет, за какие команды они играют.

Шоу-бизнес Егор Дружинин рассказал о деталях юбилейного концерта Пугачевой 17 апреля исполнительницы даст первый за 10 лет сольный концерт в Кремле, который Пугачева анонсировала еще в декабре прошлого года.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

Футбол Сульшер исключил переход Погба в другой клуб Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер уверен, что полузащитник Поль Погба не покинет английский клуб в наступающее летнее трансферное окно, несмотря на восторженные заявления француза о главном тренере «Реала» Зинедине Зидане.

Происшествия В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Экономика Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.

Армия и оружие Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.

Происшествия В Лос-Анджелесе застрелили популярного рэпера Nipsey Hussle В больнице Лос-Анджелеса скончался популярный рэпер Nipsey Hussle (настоящее имя — Эрмиесс Джозеф Асхедом), он был туда доставлен после стрельбы, которая произошла возле одного из магазинов одежды.

Политика В МИД России заявили о низких шансах нормализации отношений с Украиной Заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.

Политика ОБСЕ заподозрило Порошенко в нарушении ключевого правила выборов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ считает, что украинский президент Петра Порошенко в ходе избирательной кампании нарушил один из ключевых документов организации, который регулирует вопросы выборов, следует из доклада миссии международных наблюдателей.

Политика Процент поддержки Зеленского перестал расти после обработки 80% протоколов Глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский набирает 30,41% (после подсчета 70% протоколов у него было 30,45%) голосов.

Спорт Адвокат: «Новосельцеву должно быть стыдно прятаться в кустах от беременной жены» Екатерина Гордон, адвокат Катерины Новосельцевой (Кейру), рассказала о предстоящем судебном разбирательстве между футболистом «Ростова» Иваном Новосельцевым и его женой.

Общество Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.

Политика Верховный суд РФ отказался принять иск Дмитрия Гудкова Верховный суд России отказался принять иск Дмитрия Гудкова, который требовал отменить закон о наказании за оскорбление власти в интернете.

Происшествия В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.

Экономика С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.

Политика Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".

Технологии В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.

Происшествия Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.

Политика В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.

Энергетика Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.

Происшествия При ремонте дома в историческом центре Петербурга обнаружили снаряд Снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружили в понедельник в жилом доме по улице Бармалеева в Петроградском районе Петербурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.