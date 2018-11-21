Футбол

Голы Икарди и Дибалы принесли Аргентине победу над Мексикой
Sport24.ru
20:59

Сборная Аргентина добыла победу над Мексикой в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе «Мальвинас Аргентинас» в Мендосе и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Счет был открыт уже на 2-й минуте — отличился Мауро Икарди.
Sport24.ru20:59

Подробнее о событии

Сборная Аргентины с Паредесом победила Мексику

Газета.Ru23:11

Сборная Аргентины с Паредесом в составе обыграла Мексику

Матч ТВ21:11

Сборная Аргентины с Паредесом в составе обыграла Мексику

Sportbox.RU21:11

Аргентина вновь обыграла Мексику, Икарди забил первый гол за «альбиселесте»

Soccer.ru21:02

Голы Икарди и Дибалы принесли Аргентине победу над Мексикой

Sport24.ru20:59

Бывстрый гол Икарди принес Аргентине победу над Мексикой

Спорт-Экспресс20:51

Сборная Аргентины снова обыграла Мексику в товарищеском матче

Чемпионат21:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Футбол

Черчесов рассказал о сложностях в матче сборной России против Швеции

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после поражения в заключительном матче группового этапа Лиги наций заявил, что с такими командами, как шведская и немецкая, «без хорошей подготовки играть сложно».
Обновлено в 22:38
Футбол

Гол Фарфана не спас Перу от поражения в матче с Коста-Рикой

Сборная Перу проиграла Коста-Рике в товарищеском матче.
Обновлено в 22:34
Футбол

Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова

Обновлено в 23:04
Футбол

Гол Жиру принес Франции победу над Уругваем

Сборная Франции переиграла Уругвай в товарищеском матче, прошедшем в Париже.
Обновлено в 22:23
Футбол

Игроков «ПСЖ» разыграли, сообщив о новых правилах футбола

Игрокам сообщили, что со следующего сезона в футбольные правила вводятся некоторые дополнения.
Обновлено в 22:43
Футбол

Сербия и Шотландия вышли в дивизион B Лиги наций

Сборная Литвы не смогла набрать очков на групповом этапе турнира и вылетела в лигу D. В параллельном матче группового этапа Лиги наций сборная Шотландии одержала волевую победу над Израилем со счётом 3:2. Таким образом, шотландская команда заняла 1-е место в группе 1 дивизиона С и вышла в дивизион В.
Обновлено в 17:24
Футбол

Еременко и Лысов оказались вне шорт-листа премии Golden Boy-2018

Итальянское издание Tuttosport не включило представителей РПЛ Сергея Еременко и Михаила Лысова в шорт-лист премии, вручаемой лучшему футболисту в возрасте до 21 года.
Обновлено в 16:00
Футбол

«Зенит» не планирует менять Оздоева на Коновалова

По данным СМИ, "Зенит" не планирует совершать обмен своего полузащитника Магомеда Оздоева на хавбека "Рубина" Игоря Коновалова.
Обновлено в 15:32
Футбол

Гол Балая принес Албании победу над Уэльсом

Обновлено в 16:13
Футбол

Дженнингс покинул петербургский «Зенит»

Разыгрывающий Брэндон Дженнингс и «Зенит» приняли обоюдное решение расторнуть контракт в досрочном порядке, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Обновлено в 23:02
Футбол

В Сети появились фотографии формы «Ювентуса» на следующий сезон

В Сети опубликовали фотографии формы "Ювентуса" на сезон-2019/20. Судя по всему, речь идёт о домашнем комплекте экипировки.
Обновлено в 20:00
Футбол

Канте может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси»

Если контракт будет подписан, то Канте станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси».
Обновлено в 15:56
Футбол

Италия — США 1:0

Состав сборной США является самым молодым в истории этой команды — средний возраст игроков составляет 22 года и 71 день.
Обновлено в 16:16
Футбол

Агент Влашича назвал цену на игрока

Агент Тончи Мартич, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его клиент может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Стоит напомнить, что футболист находится в аренде в армейском клубе, а права на 21-летнего хавбека принадлежат английскому «Эвертону».
Обновлено в 13:43
Футбол

Аньелли: «Третий еврокубковый турнир будет введен после 2024 года»

Если проект будет одобрен, третий турнир появится после 2024 года.
Обновлено в 23:01
ещё по теме
Пауло Дибала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года. Дед футболиста - поляк, а многие родственники имеют итальянские корни.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мауро Икарди
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист итальянского происхождения, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное