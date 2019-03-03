Голы Игуаина и Жоржиньо принесли победу «Челси» в матче с «Фулхэмом»Советский спорт 11:00

В матче 29-го тура английской премьер-лиги Челси на выезде обыграл Фулхэм со счетом 2:1. У победителей встречи голами отметились Гонсало Игуаин (20-я минута) и Жоржиньо (31), а у хозяев поля единственный мяч забил Калум Чемберс (28).

Голы Игуаина и Жоржиньо принесли победу «Челси» в матче с «Фулхэмом»

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