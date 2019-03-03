Футбол

Голы Игуаина и Жоржиньо принесли победу «Челси» в матче с «Фулхэмом»Советский спорт 11:00

Фулхэм — Челси
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Крэйвен Коттедж»
20′
Гонсало Игуаин
Калум Чемберс
22′
Калум Чемберс
28′
31′
Жоржиньо
Кевин Макдоналд
51′
61′
Жоржиньо
Кевин Макдоналд
Андре Замбо-Ангисса
62′
68′
Жоржиньо
Матео Ковачич
Райан Бабел
Флойд Айите
71′
74′
Эден Азар
Педро Родригес
78′
Росс Баркли
Рубен Лофтус-Чик
Том Кэрни
Лусиано Вьетто
80′
В матче 29-го тура английской премьер-лиги Челси на выезде обыграл Фулхэм со счетом 2:1. У победителей встречи голами отметились Гонсало Игуаин (20-я минута) и Жоржиньо (31), а у хозяев поля единственный мяч забил Калум Чемберс (28).
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