Футбол
Голы Игнатьева и Сулейманова принесли России победу над ШвециейСпорт-Экспресс 14:45
Молодежная сборная России обыграла в товарищеском матче Швецию со счетом 2:0. По разу отличились нападающие "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов. Встреча проходила в испанской Марбелье.
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Политика
США ввели санкции против венесуэльского госбанка BANDES
Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES).
Обновлено в 15:59
Происшествия
Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии
Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Происшествия
Андрей Малахов посетил перевал Дятлова
Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено в 12:30
Политика
Мюллер завершил расследование «российского дела»
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА
Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
Обновлено в 15:22
Экономика
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Названа настоящая фамилия Юлии Началовой
Певица Юлия Началова, скоропостижно скончавшаяся 16 марта, на самом деле имела двойную фамилию.
Обновлено в 12:38
Политика
КПРФ обжаловала в Верховном суде отказ ЦИК передать мандат Грудинину
Лидер партии Геннадий Зюганов заявил, что все разговоры о счетах политика больше не обсуждаются КПРФ опротестовала в Верховном суде РФ решение ЦИК об отказе передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину.
Обновлено в 09:32
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
В Петербург прилетела Наталья Орейро
В Пулково уругвайскую актрису встретила толпа фанатов. В пятницу, 22 марта, стало известно о том, что в Петербург прилетела Наталья Орейро.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено в 14:50
Политика
Зеленский предложил создать на Украине русскоязычный канал
Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский заявил, что должен быть создан украинский русскоязычный телеканал, который бы вещал в Крыму и Донбассе, а также предлагает вернуть выплаты пенсий жителям неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 17:38
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
Обновлено в 18:56
Происшествия
На юго-западе Москвы вспыхнул крупный пожар на складе
В Москве на Проспекте 60-летия Октября возник пожар на складе, общая площадь которого составляет 1000 квадратных метров.
Обновлено в 18:49
Шоу-бизнес
Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову
О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.
Обновлено в 14:43
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил позицию Кремля по желанию президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты израильскими.
Обновлено в 05:21
Футбол
Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020
В рамках первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В сборная Португалии сыграла вничью с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:37
Транспорт
«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом
По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Хоккей
Секс-символ Уфы разденется после выхода «Салавата» в финал Востока
Секс-символ хоккейной Уфы Ульяна Тригубчак, работающая на телеканале БСТ на трансляциях домашних матчей «Салавата», обещала фотосессию в стиле ню в том случае, если команда выйдет в финал конференции.
Обновлено в 15:45
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований «Открытой России»
Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований "Открытой России", который движение создало для сбора денег на свою деятельность.
Обновлено в 13:47
Культура
«Эрарта» ответила на стринги в Третьяковской галерее красными трусами
Петербургский музей современного искусства «Эрарта» с юмором отнесся к инциденту в Третьяковской галерее, по залам которой разгуливал мужчина в стрингах, разрисованный рунами.
Обновлено в 15:05
Политика
МИД РФ обеспокоен военными базами США в Афганистане
Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва крайне обеспокоена военными базами США на территории Афганистана, которые так и не привели к победе над терроризмом в этой стране.
Обновлено в 16:43
Спорт
Бё выиграл спринт в Холменколлене, Логинов — девятый
В норвежском Холменколлене на Кубке мира по биатлону завершилась мужская спринтерская гонка.
Обновлено в 13:04
Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18