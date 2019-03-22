Голы Игнатьева и Сулейманова принесли России победу над ШвециейСпорт-Экспресс вчера в 14:45

Молодежная сборная России обыграла в товарищеском матче Швецию со счетом 2:0. По разу отличились нападающие "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов. Встреча проходила в испанской Марбелье.

Голы Игнатьева и Сулейманова принесли России победу над Швецией

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