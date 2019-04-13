Футбол

Голы Гризманна и Мораты принесли «Атлетико» победу в матче с «Сельтой»Чемпионат вчера в 14:22

«Матрасники» вышли вперёд под занавес первого тайма — на 42-й минуте голом со штрафного удара отметился нападающий Антуан Гризманн. На 74-й минуте «Атлетико» удвоил преимущество усилиями форварда Альваро Мораты, установившего окончательный счёт в матче.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Атлетико» обыграл «Сельту» и сократил отставание от «Барселоны»

Sport24.ruвчера в 14:30

«Атлетико» обыграл «Сельту» и сократил отставание от «Барселоны»

Спорт-Экспрессвчера в 14:30

«Атлетико» обыграл «Сельту» в домашнем матче примеры

Советский спортвчера в 14:21

Голы Гризманна и Мораты принесли «Атлетико» победу над «Сельтой»

Матч ТВвчера в 14:21

Голы Гризманна и Мораты принесли «Атлетико» победу в матче с «Сельтой»

Чемпионатвчера в 14:22

«Атлетико» сократил отставание от «Барселоны» до девяти очков

LiveSport.ruвчера в 14:42

Атлетико М - Сельта ~ прогноз на матч испанской Примеры: «дежурная» победа хозяев?

Sport-place12 апреля в 07:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:22, Ашберн
Политика

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:52
Общество

СМИ раскрыли ежемесячную зарплату священников

Начинающий священник зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц. Ранее Росстат опубликовал зарплаты чиновников за 2018 год.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес

Экс-участник «Дома-2» Глеб Жемчугов устроился на обычную работу

Один из самых эпатажных участников реалити-шоу "Дом-2" Глеб Жемчугов устал от поисков работы мечты, потому решил устроиться на обычную.
Обновлено 12 апреля в 04:16
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Важное за сутки

Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Путешествия

Море, вкусная еда, гольф и античная Греция. На Пелопоннес хочется вернуться

Море, солнце, вкусная еда и античная Греция Почему на Пелопоннес хочется вернуться Марина Селина Полуостров Пелопоннес — идеальное направление для путешествий в любое время года, но весной — особенно.
Обновлено в 01:00
Политика

Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкомат

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено вчера в 13:27
Хоккей

Гавриков подписал двухлетний контракт с «Коламбусом»

Как сообщает официальный сайт клуба, 23-летний россиянин подписал с "Блю Джэкетс" двухлетний контракт.
Обновлено вчера в 15:42
Здоровье

Врачи назвали одежду, спасающую от клещей

Как сообщает ToDay News Ufa, врачи рекомендуют отдавать предпочтение одежде в светлых тонах. На ней можно быстрее заметить клеща.
Обновлено вчера в 07:45
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено 12 апреля в 11:33
Армия и оружие

Сирия отразила израильский ракетный удар

Часть ракет была уничтожена силами ПВО Сирии. Видео отражения ракетного удара появилось в интернете.
Обновлено вчера в 02:31
Единоборства

Василий Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кролла и защитил пояса чемпиона по версиям WBA и WBO в легком весе.
Обновлено вчера в 01:39
Армия и оружие

Учения НАТО в Черном море завершились

Обновлено вчера в 05:37
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В Тулузе продолжаются столкновения между манифестантами и полицией

Обновлено вчера в 11:53
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко

Обновлено в 01:14
Общество

В Белоруссии в четвертый раз прошла акция «Тотальный диктант»

Белорусы в четвертый раз приняли участие в международной образовательной акции "Тотальный диктант".
Обновлено вчера в 12:53
Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Транспорт

Выделенные полосы на 5 магистралях ускорят движение на 30%

Обновлено 11 апреля в 03:52
Спорт

Туктамышева покорила Тарасову выступлением на командном ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением российской спортсменки Елизаветы Туктамышевой, которая с личным рекордом одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии, передает НСН.
Обновлено вчера в 22:06
Шоу-бизнес

Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти

В интервью для передачи «Однажды» Крутой рассказал, что время от времени его посещают мысли о смерти.
Обновлено вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Беременная жена Венсана Касселя появилась обнаженной на обложке глянца

Беременная жена Венсана Касселя появилась обнаженной на обложке глянца Муж остался в восхищении от пикантного черно-белого снимка.
Обновлено 12 апреля в 13:32
Авто

Куда пристроить огнетушитель в багажнике — простой лайфхак

В своей машине решил использовать самое «бестолковое» место в багажнике – над аркой колеса.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии

Обновлено в 01:04
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Единоборства

Адесанья стал временным чемпионом UFC в среднем весе

Соглавным событием турнира стал поединок Исраэль Адесанья — Келвин Гастелум. На кону стоял титул временного чемпиона UFC в среднем весе.
Обновлено в 00:49
Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем

Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сельта
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из города Виго в провинции Понтеведра в автономном сообществе Галисия. Основан 23 августа 1923 года путём объединения двух клубов - «Спортинг» и «Фортуна». Название связано с тем, что кельты в своё время оставили свой след в Галисии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Атлетико Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное