Голы Гризманна и Мораты принесли «Атлетико» победу в матче с «Сельтой»Чемпионат 14:22

«Матрасники» вышли вперёд под занавес первого тайма — на 42-й минуте голом со штрафного удара отметился нападающий Антуан Гризманн. На 74-й минуте «Атлетико» удвоил преимущество усилиями форварда Альваро Мораты, установившего окончательный счёт в матче.

Голы Гризманна и Мораты принесли «Атлетико» победу в матче с «Сельтой»

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