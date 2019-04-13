Футбол
Голы Гризманна и Мораты принесли «Атлетико» победу в матче с «Сельтой»Чемпионат вчера в 14:22
«Матрасники» вышли вперёд под занавес первого тайма — на 42-й минуте голом со штрафного удара отметился нападающий Антуан Гризманн. На 74-й минуте «Атлетико» удвоил преимущество усилиями форварда Альваро Мораты, установившего окончательный счёт в матче.
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Атлетико М - Сельта ~ прогноз на матч испанской Примеры: «дежурная» победа хозяев?
Sport-place12 апреля в 07:47
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