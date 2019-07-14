Футбол

Голы Дзюбы и Ерохина помогли «Зениту» обыграть «Тамбов» на старте РПЛВести.Ru 13:55

Зенит — Тамбов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Александр Ерохин
46′
Артем Дзюба
48′
53′
Хасан Мамтов
Михаил Костюков
56′
Антон Килин
Олабриан Муйива
Ярослав Ракицкий
60′
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
66′
71′
Олабриан Муйива
Юрий Жирков
Вильмар Барриос
74′
74′
Иван Маркелов
Владислав Кулик
Вильмар Барриос
80′
80′
Хызыр Аппаев
88′
Сослан Таказов
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
88′
В матче первого тура российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" под руководством Сергея Семака на поле домашней "Газпром Арены" в Санкт-Петербурге обыграл "Тамбов" Александра Григоряна со счетом 2:1. У победителей встречи голами отметились Александр Ерохин и Артем Дзюба, забившие мячи на 46-й и 48-й минутах соответственно, голевые передачи на свой счет записали Юрий Жирков и Себастьян Дриусси.
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