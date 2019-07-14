Футбол
Голы Дзюбы и Ерохина помогли «Зениту» обыграть «Тамбов» на старте РПЛВести.Ru 13:55
Александр Ерохин
|46′
Артем Дзюба
|48′
|53′
Хасан Мамтов
Михаил Костюков
|56′
Антон Килин
Олабриан Муйива
Ярослав Ракицкий
|60′
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
|66′
|71′
Олабриан Муйива
Юрий Жирков
Вильмар Барриос
|74′
|74′
Иван Маркелов
Владислав Кулик
Вильмар Барриос
|80′
|80′
Хызыр Аппаев
|88′
Сослан Таказов
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
|88′
Зенит
Расстановка 4‑3‑3
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
27
Оздоев
5
Барриос
11
Дриусси
22
Дзюба
10
Ригони
88
Шелия
58
Ойеволе
30
Таказов
3
Тетрашвили
55
Осипенко
6
Кулик
92
Чуперка
25
Карасев
11
Муйива
77
Костюков
14
Аппаев
Тамбов
Расстановка 4‑4‑2
В матче первого тура российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" под руководством Сергея Семака на поле домашней "Газпром Арены" в Санкт-Петербурге обыграл "Тамбов" Александра Григоряна со счетом 2:1. У победителей встречи голами отметились Александр Ерохин и Артем Дзюба, забившие мячи на 46-й и 48-й минутах соответственно, голевые передачи на свой счет записали Юрий Жирков и Себастьян Дриусси.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:25, Вашингтон
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