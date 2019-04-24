Голы Дзюбы и Азмуна принесли «Зениту» победу над «Динамо»LiveSport.ru 15:58

Санкт-петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ. Счет в матче был открыт на 60-й минуте. Жирков навесил с левого фланга атаки в центр штрафной «Динамо», где Артем Дзюба выпрыгнул выше всех и ударом головой отправил мяч точно в угол ворот.

Голы Дзюбы и Азмуна принесли «Зениту» победу над «Динамо»

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