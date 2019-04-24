Футбол

Голы Дзюбы и Азмуна принесли «Зениту» победу над «Динамо»LiveSport.ru 15:58

Зенит — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
6′
Кирилл Панченко
20′
Самба Соу
Вильмар Барриос
52′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
59′
Артем Дзюба
60′
Сердар Азмун
66′
70′
Артур Юсупов
Жоаозиньо
70′
Федор Черных
Евгений Марков
Сердар Азмун
Эрнани
76′
82′
Кирилл Панченко
Евгений Луценко
Эмильяно Ариэль Ригони
Леон Мусаев
90′
Санкт-петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу над московским «Динамо» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ. Счет в матче был открыт на 60-й минуте. Жирков навесил с левого фланга атаки в центр штрафной «Динамо», где Артем Дзюба выпрыгнул выше всех и ударом головой отправил мяч точно в угол ворот.
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