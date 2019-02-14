Футбол

VAR помог «Реалу» обыграть «Аякс» в Лиге чемпионовНева Спорт 00:20

Аякс — Реал
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Хаким Зиеш
53′
59′
Карим Бензема
61′
Гарет Бэйл
Лукас Васкес Иглесиас
69′
Серхио Регилон
Лассе Шёне
Каспер Дольберг
73′
73′
Карим Бензема
Марко Асенсио
Хаким Зиеш
75′
81′
Винисиус Жуниор
Мариано Диас
83′
Лукас Васкес Иглесиас
87′
Марко Асенсио
89′
Серхио Рамос
Формально первый гол записали на свой счёт игроки "Аякса": защитник Николас Тальяфико головой отправил мяч в ворота "Реала", однако арбитр принял решение о пересмотрении эпизода. Впервые в Лиге чемпионов судейская бригада прибегла к помощи VAR, в результате чего гол был отменён из-за офсайда.
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