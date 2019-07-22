Футбол

Голы Азмуна и Оздоева принесли «Зениту» победу над «Сочи» в матче РПЛРИА Новости 16:32

Сочи — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Иван Миладинович
29′
30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
43′
46′
Игорь Смольников
Денис Терентьев
Иван Миладинович
Игорь Юрганов
46′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
59′
65′
Александр Ерохин
Артем Дзюба
Владимир Обухов
Дмитрий Полоз
72′
83′
Сердар Азмун
Юрий Жирков
88′
Магомед Оздоев
Футболисты петербургского "Зенита" одержали победу над "Сочи" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе "Фишт" в Сочи завершилась со счетом 2:0. На 30-й минуте гол с пенальти забил Сердар Азмун, а на 88-й минуте отличился Магомед Оздоев.
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