Футболисты петербургского "Зенита" одержали победу над "Сочи" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе "Фишт" в Сочи завершилась со счетом 2:0. На 30-й минуте гол с пенальти забил Сердар Азмун, а на 88-й минуте отличился Магомед Оздоев.

Спорт день за днем

Голы Азмуна и Оздоева принесли «Зениту» победу над «Сочи» в матче РПЛ

Футбол Карпин: проскользнула мысль пригласить Глушакова в «Ростов» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о том, что у него была идея пригласить в команду полузащитника Дениса Глушакова после того, как футболист покинул московский "Спартак".

Политика Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду с 38,45% голосов Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского с большим отрывом лидирует на выборах в Верховную раду, следует из данных ЦИК.

Политика Рябков прокомментировал ситуацию с британским танкером Замминистра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с британским танкером Stena Impero, передает ТАСС.

Происшествия Легкомоторный самолет упал в реку в Канаде Как сообщает телекомпания CBC, легкомоторный самолет упал в реку почти сразу после вылета из аэропорта города Джаспер.

Происшествия ФСБ задержало сотрудника МЧС на совещании мэра Читы Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.

Здоровье Назван напиток, разрушающий кости изнутри Многие выбирают газированную в воду в летний зной, чтобы утолить жажду, но не все знают, что этот напиток разрушает кости изнутри, передает «МК в Волгограде.ру».

Происшествия Россиянку похитили и изнасиловали в Барселоне В испанской Барселоне похитили и изнасиловали россиянку.

Политика Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной» Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Футбол Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Здоровье Назаровский врач покинул больницу за 2 миллиона рублей Корреспондентам компании «Пирамида» стало известно, что Никита Синицын решил уволиться из местной больницы и сменить место жительства.

Экономика Инвестсоветники требуют идентификации Инвестсоветники хотят получить доступ к удаленной идентификации клиентов в целях соблюдения антиотмывочного законодательства.

Общество В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".

Кино Marvel анонсировала новую фазу киновселенной Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Политика Названы кандидаты на пост премьера Украины Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".

Наука Ученые впервые измерили теплопередачу одной молекулы Исследователи из Мичиганского университета впервые поставили эксперимент, в котором измерили передачу тепла через одну молекулу.

Футбол РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.

Политика В затопленном Тулуне Путин заподозрил обман, к которому все привыкли Путин произнес ее в затопленном Тулуне. Это очень емкая фраза, объясняющая наше российское мироустройство.

Политика Назначен новый руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Якутии.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Есть необходимость тратиться из-за непредвиденных обстоятельств (в основном бытового характера).

Происшествия Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.

Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.

Общество В продукты россиян добавят панцири саранчи Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.

Здоровье Депздрав рекомендует москвичам отдыхать на море с маленькими детьми не менее двух недель для их адаптации В дальнейшем, в течение дня должны быть дробные купания, оптимальное время - не больше пяти-пятнадцати минут, иначе высок риск переохлаждения, особенно если для ребенка не прошел еще период адаптации.

Шоу-бизнес Лицемерная Собчак жалко оправдалась за участие в «Доме-2» Оправдываясь за хаотичность взглядов и поступков, экс-кандидат в президенты России призналась, что любит "клоунадствовать" и смешивать жанры.

Политика ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.