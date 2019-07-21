Питерский "Зенит" одержал вторую победу подряд на старте нового сезона. В заключительном матче второго тура чемпионы страны обыграли в гостях "Сочи" - 2:0. В последний раз матч сочинская команда играла дома в высшем дивизионе аж в 1999 году.

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Голы Азмуна и Оздоева принесли «Зениту» победу над «Сочи»

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