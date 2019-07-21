Футбол

Голы Азмуна и Оздоева принесли «Зениту» победу над «Сочи»Российская газета 16:41

Сочи — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Иван Миладинович
29′
30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
43′
46′
Игорь Смольников
Денис Терентьев
Иван Миладинович
Игорь Юрганов
46′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
59′
65′
Александр Ерохин
Артем Дзюба
Владимир Обухов
Дмитрий Полоз
72′
83′
Сердар Азмун
Юрий Жирков
88′
Магомед Оздоев
Питерский "Зенит" одержал вторую победу подряд на старте нового сезона. В заключительном матче второго тура чемпионы страны обыграли в гостях "Сочи" - 2:0. В последний раз матч сочинская команда играла дома в высшем дивизионе аж в 1999 году.
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