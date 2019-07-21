Футбол

Голы Азмуна и Оздоева помогли «Зениту» одолеть на выезде «Сочи»Петербургский дневник вчера в 16:40

Сочи — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
Иван Миладинович
29′
30′
Сердар Азмун
Иван Новосельцев
43′
46′
Игорь Смольников
Денис Терентьев
Иван Миладинович
Игорь Юрганов
46′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
59′
65′
Александр Ерохин
Артем Дзюба
Владимир Обухов
Дмитрий Полоз
72′
83′
Сердар Азмун
Юрий Жирков
88′
Магомед Оздоев
Петербургский «Зенит» одолел на выезде «Сочи» в рамках второго тура российской футбольной Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.
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