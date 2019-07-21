Петербургский «Зенит» одолел на выезде «Сочи» в рамках второго тура российской футбольной Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

Голы Азмуна и Оздоева помогли «Зениту» одолеть на выезде «Сочи»

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