Футбол

Голы Азара и Плеа принесли победу «Боруссии» М в матче с «Нюрнбергом»
Советский спорт
14:51

В матче 16-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская Боруссия на своем поле обыграла Нюрнберг со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметилась Торган Азар и Алассан Плеа, забившие на 47-й и 86-й минутах соответственно.
Советский спорт14:51

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Голы Азара и Плеа принесли победу «Боруссии» М в матче с «Нюрнбергом»

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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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