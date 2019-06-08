Происшествия
Голунову предъявили официальное обвинениеFreeNews-Volga 05:49
Журналисту «Медузы» Ивану Голунову в Москве предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает издание сегодня, 8 июня. Представители «Медузы» отмечают, что санкции по данной статье предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
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Иван Голунов привлечён в качестве обвиняемого — покушение на сбыт.
— Павел Чиков, российский общественный деятельRT на русском 06:06
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Обвинение журналисту «Медузы» в попытке сбыта наркотиков пока не предъявлено
Российская газетавчера в 12:36
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:43, Ашберн
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