Происшествия

Голунову предъявили официальное обвинениеFreeNews-Volga 05:49

Журналисту «Медузы» Ивану Голунову в Москве предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает издание сегодня, 8 июня. Представители «Медузы» отмечают, что санкции по данной статье предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
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Павел Чиков
Иван Голунов привлечён в качестве обвиняемого — покушение на сбыт.
— Павел Чиков, российский общественный деятельRT на русском 06:06

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Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке продать наркотики

РИА Новости05:54

Обвинение журналисту «Медузы» в попытке сбыта наркотиков пока не предъявлено

Российская газетавчера в 12:36

Ивана Голунова из «Медузы» обвинили в попытке сбыта наркотиков

Вести.Ru05:59

Журналисту Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков

РЕН ТВ05:46

Журналисту «Медузы» Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

Piter.tv07:47

Ивану Голунову официально предъявили обвинение

News.ru05:39

Адвокат сообщил, что журналисту «Медузы» предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков

ТАСС06:05
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:43, Ашберн
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