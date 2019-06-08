Голунову предъявили официальное обвинениеFreeNews-Volga 05:49

Иван Голунов привлечён в качестве обвиняемого — покушение на сбыт.

Журналисту «Медузы» Ивану Голунову в Москве предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает издание сегодня, 8 июня. Представители «Медузы» отмечают, что санкции по данной статье предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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