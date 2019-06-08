Происшествия
Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесеРБК 15:24
В зале суда журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Об этом сообщает корреспондент РБК. По его словам, в расследовании упоминаются сведения о связях силовиков из управления ФСБ по Москве и Московской области с этим бизнесом.
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с чего всё началось
В августе 2018 года Голунов выпустил одно из самых крупных своих расследований — о том, как в России устроен рынок ритуальных услуг и почему его считают одной из самых криминализированных сфер бизнеса.Телеканал RTVIвчера в 06:35
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:18, Ашберн
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