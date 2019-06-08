Происшествия

Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесеРБК 15:24

В зале суда журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Об этом сообщает корреспондент РБК. По его словам, в расследовании упоминаются сведения о связях силовиков из управления ФСБ по Москве и Московской области с этим бизнесом.
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с чего всё началось
В августе 2018 года Голунов выпустил
 одно из самых крупных своих расследований — о том, как в России устроен рынок ритуальных услуг и почему его считают одной из самых криминализированных сфер бизнеса.
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Журналист Голунов связал задержание с расследованием похоронного бизнеса

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