Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесеРБК 15:24

с чего всё началось

В зале суда журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Об этом сообщает корреспондент РБК. По его словам, в расследовании упоминаются сведения о связях силовиков из управления ФСБ по Москве и Московской области с этим бизнесом.

Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе

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