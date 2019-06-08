Происшествия
Голунов связал задержание с расследованием о похоронном бизнесеNews.ru вчера в 15:20
Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов заявил, что его задержание связано с расследованием, которое он готовил. По его словам, причиной стал будущий материал о похоронном бизнесе. Доходы от этих организаций идут высокопоставленным силовикам, передаёт его слова корреспондент News.ru.
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Голунов подозревает, что попал под обвинение из-за расследования о похоронном бизнесе
Фонтанка.Рувчера в 15:15
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