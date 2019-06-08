Голунов связал свое задержание с расследованием о похоронном бизнесеLenta.ru 15:03

Журналист уточнил, что задержали в день сдачи первого черновика расследования о похоронном бизнесе, доходы от которого идут высокопоставленным силовикам. Общаясь с журналистами до начала слушаний, Голунов поблагодарил их за поддержку.

Голунов связал свое задержание с расследованием о похоронном бизнесе

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