Экономика
Голубой тунец весом 278 кг был продан на первых в 2019 году торгах в Токио за рекордные $3,1 млн 5 января. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Торги впервые прошли на новом рыбном рынке Тоесу, который открылся осенью 2018 года.
Известиявчера в 21:27
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Политика
На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина
Пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе, на борту которого находились российские моряки, сообщает Росморречфлот.
Обновлено вчера в 20:16
Кино
Скончался народный артист Иван Бортник
Обновлено в 03:55
Культура
В Союзе кинематографистов рассказали о состоянии режиссера Хуциева
Обновлено в 03:52
Хоккей
Костин принес извинения за свое поведение после проигрыша сборной США
Капитан российской хоккейной сборной Клим Костин принес извинения за своё неподобающее поведение после матча полуфинала МЧМ-2019, в котором сборная России уступила команде США со счетом 2:1. Российский хоккеист опубликовал его 5 января в своем Twitter.
Обновлено в 04:09
Политика
NASA отложило визит Рогозина в США
Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT
Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Под Лос-Анджелесом неизвестный открыл стрельбу в боулинг-клубе
Под Лос-Анджелесом неизвестный открыл стрельбу в боулинг-клубе.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Политика
В МИД считают преждевременным говорить об обмене Уилана
Ситуация вокруг арестованного в России американца Пола Уилана очень серьезная, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске мальчик стал дышать самостоятельно
Состояние ребенка, эвакуированного из Магнитогорска в Москву после ЧП, оценивается как стабильное, за последние сутки медикам удалось его перевести с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Верник и МХТ сообщили о разрешении на проезд по Камергерскому переулку
Актер театра и кино Игорь Верник сообщил, что у него есть официальное разрешение на проезд его автомобиля по Камергерскому переулку в МХТ имени Чехова, где он работает.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри
Автодорога через гору Ай-Петри в Крыму была перекрыта для всего транспорта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Крыму.
Обновлено в 01:06
Политика
Япония объявила о кульминации в переговорах с Россией
Наступивший 2019 год является кульминационным в переговорах относительно мирного договора между Японией и Россией.
Обновлено в 04:45
Политика
Выяснилось, о чем Порошенко и Эрдоган говорили в Стамбуле
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Дагестане скончался раненый в новогоднюю ночь ребенок
Источник сообщил, что в городской больнице Дербента скончался трехлетний ребенок, который получил пулевое ранение в голову в новогоднюю ночь, передает телеканал "360".
Обновлено в 05:29
Футбол
Диего Марадона попал в больницу
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Во Франции продолжаются протесты «желтых жилетов»
Новые протестные демонстрации «желтых жилетов» пройдут в ближайшие часы в крупных городах Франции.
Обновлено в 05:06
Политика
Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство
Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США
Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе.
Обновлено в 00:03
Политика
Отношения Трампа с Путиным назвали опасными
Напомним, что Пелоси была избрана спикером палаты представителей конгресса США на 2019-2020 гг. На протяжении последних 15 лет она возглавляет демократов в палате представителей.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В ДТП в Петербурге пострадали семь человек
Микроавтобус в Петербурге врезался в опору уличного освещения, в результате чего пострадали пятеро детей и двое взрослых.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Во время прохождения квеста в Польше погибли пять человек
Пять человек погибли, один пострадал при прохождении квеста в закрытом помещении в польском городе Кошалин.
Обновлено в 04:12
Хоккей
Определились финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 06:00
Спорт
Шипулин нашёл для себя новый вид спорта
Шипулин объявил о завершении карьеры 25 декабря на специальной пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 05:52
Гаджеты
Эксперты определили самый мощный Android-смартфон
Замкнули десятку Xiaomi Black Shark и Black Shark Helo, OnePlus 6T и Nubia X. Как сообщало ИА REGNUM, по итогам ноября 2018 года эксперты AnTuTu назвали самым мощным Android-смартфоном Huawei Mate 20.
Обновлено в 05:08
Экономика
Голубого тунца продали на аукционе в Токио за рекордные $3,1 млн
Голубой тунец весом 278 кг был продан на первых в 2019 году торгах в Токио за рекордные $3,1 млн 5 января.
Обновлено вчера в 21:27
Армия и оружие
Принц Гарри примет участие в учениях против «вторжения России»
Британский принц Гарри в составе корпуса морских пехотинцев примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях в Норвегии против "вторжения России".
Обновлено в 03:12
Политика
Украине предрекли прекращение железнодорожного сообщения с Россией
В августе 2018 года украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» уже заявлял о том, что готов прекратить сообщение с Россией, если власти страны примут подобное решение.
Обновлено вчера в 17:30