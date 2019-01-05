Общество
Голубой тунец весом 278 кг был продан на первых в 2019 году торгах в Токио за рекордные $3,1 млн 5 января. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Торги впервые прошли на новом рыбном рынке Тоесу, который открылся осенью 2018 года.
Известиявчера в 21:27
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Общество
Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян
Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено в 09:22
Транспорт
Сокольническую площадь в Москве благоустроят в 2020 году
Благоустройство Сокольнической площади в Москве планируется завершить в 2020 году после окончания строительства станции "Стромынка" Большой кольцевой линии метро, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:49
Общество
Петербург назвали лучшим городом для путешествия на Рождество
Петербург назвали лучшим городом России для путешествия на Рождество - такие результаты получило аналитическое агентство ТурСтат, проведя опрос среди пользователей Сети.
Обновлено в 05:15
Транспорт
В двух регионах ПФО из-за непогоды ограничено движение транспорта
На участке федеральной трассы М-5 "Урал", проходящем по территории Татарстана и Оренбургской области, из-за сложных погодных условий временно введено ограничение движения.
Обновлено в 11:58
Транспорт
Московский транспорт продлит работу в рождественскую ночь
Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать до 2:00 в рождественскую ночь с 6 на 7 января, сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Обновлено в 04:24
Общество
Медведев распределил между регионами субсидии на объекты культуры
Обновлено в 05:42
Общество
Шторм «Пабук» в Таиланде ослаб до тропической депрессии
"Пабук" стал первым тропическим штормом в Таиланде за последние 30 лет.
Обновлено в 04:24
Транспорт
Названы самые популярные вопросы от пассажиров метро
Как сообщили в пресс-службе подземки, самой популярной в прошлом году оказалась информационная стойка на станции "Александровский Сад".
Обновлено в 08:01
Общество
Мэр Москвы рассказал о реставрации павильонов на ВДНХ
На ВДНХ завершилась реконструкция павильона "Земледелие" и завершаются работы по павильону "Казахстан", написал мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте.
Обновлено в 08:11
Общество
Российский Дед Мороз зажег елку в Хибинах на глубине 290 метров
Обновлено в 11:18
Транспорт
Шереметьево назвали самым пунктуальным аэропортом в мире
Аналитическая фирма OAG Aviation Worldwide составила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний и аэропортов мира по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Россию назвали одной из самых трудолюбивых стран Европы
С 1 января 2019 года в силу вступили поправки в Трудовой кодекс, которые позволят россиянам получить дополнительные дни отпуска.
Обновлено в 07:03
Общество
Эвакуированных из Ирака российских детей передали родным
Родственники забрали домой всех российских детей, вывезенных из Ирака в конце прошлого года, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой.
Обновлено в 05:34
Общество
Британский лорд оказался в центре секс-скандала с убийством и оргиями
Британский лорд Эдди Давенпорт оказался в центре секс-скандала с убийством и оргиями, пишет The Sun.
Обновлено в 10:35
Транспорт
Движение в Волоколамском тоннеле перекроют по ночам из-за капремонта
Ранее стало известно, что движение на участке Ленинградского шоссе ограничили до 15 апреля. Это связано с реконструкцией инженерных сетей.
Обновлено в 01:49