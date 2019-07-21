Губернатор Ростовской области в рамках встречи с главными редакторами ростовских СМИ дал оценку ситуации с болельщиками футбольного клуба «Спартак». По словам Василия Голубева, бойцы ОМОНа на последнем матче «Ростов» - «Спартак» действовали в рамках установленных законом правил.

с чего всё началось

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал конфликт, который произошел в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена» между фанатами «Спартака» и бойцами Росгвардии.

Голубев прокомментировал драку фанатов «Спартака» с ОМОН в Ростове

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