Происшествия

Голубев прокомментировал драку фанатов «Спартака» с ОМОН в РостовеРБК Ростов-на-Дону 09:41

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал конфликт, который произошел в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена» между фанатами «Спартака» и бойцами Росгвардии.
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Василий Голубев прокомментировал ситуацию с болельщиками «Спартака»

Губернатор Ростовской области в рамках встречи с главными редакторами ростовских СМИ дал оценку ситуации с болельщиками футбольного клуба «Спартак». По словам Василия Голубева, бойцы ОМОНа на последнем матче «Ростов» - «Спартак» действовали в рамках установленных законом правил.
1rnd.ru06:01

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Конфликт с болельщиками «Спартака» прокомментировал ростовский губернатор

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Василий Голубев прокомментировал ситуацию с болельщиками «Спартака»

1rnd.ru06:01
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
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