Футбол
Голубев прокомментировал драку фанатов «Спартака» с ОМОН в РостовеРБК Ростов-на-Дону 09:41
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал конфликт, который произошел в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена» между фанатами «Спартака» и бойцами Росгвардии.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
Политика
В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
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Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России.
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Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
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Минобороны России опровергло нарушение Ту-95МС границ Южной Кореи
В Минобороны России заявили, что российские стратегические ракетоносцы не нарушали воздушное пространство Южной Кореи.
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Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
В среду, 24 июля, Джонсон станет премьер-министром страны — после того как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.
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Экономика
Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок
Поставки яблок и груш из Белоруссии в Россию были запрещены с 12 апреля, так как Россельхознадзор счел, что под видом белорусских фруктов в Россию может ввозиться продукция из санкционных стран.
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Врачи спасли руку избитой ингушской девочки
Благодаря проведенной терапии врачи сохранят левую руку девочке из Ингушетии, над которой издевалась тетя.
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Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Космос
Опасное предсказание Мессинга для россиян начало сбываться: тайный смысл слов о Нибиру расшифрован новым «ключом»
Учитывая, что послание Мессинга россиянам расшифровано "ключом" астрономов, стоит подразумевать, что слова Ванги также могут помочь раскрыть именно эксперты по космосу.
Обновлено 21 июля в 11:00
Политика
Зеленский обещает вскоре «результат» по делу убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре "будет результат" по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 09:12
Экономика
Госдума повышает НДС на пальмовое масло до 20%
Во втором чтении законопроекта была принята поправка, согласно которой с 10% до 20% повышается НДС для пальмового масла.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Ленобласти трехлетнюю девочку избили молотком для мяса
22 июля в больницу города Шлиссельбурга доставили трехлетнюю девочку со множественными травмами головы и тела.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
Обновлено в 09:42
Музыка
Metallica в Москве спела «Группу крови» Виктора Цоя на русском
Легендарная группа группа Metallica дала большой концерт в Москве. Выступление в "Лужниках" включало фильм-концерт в формате 3D.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Политика
МИД: чартеры в Египет могут запустить в ближайшее время
Еще одно заявление относительно запуска чартерного сообщения между Россией и Египтом прозвучало во вторник, 23 июля: по словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, этот вопрос может быть решен в ближайшее время.
Обновлено в 09:27
Политика
Депутаты разрешили использовать геолокацию для поиска пропавших детей
Госдума во в тором чтении приняла законопроект об упрощении доступа полицейских к данным о геолокации мобильных телефонов пропавших детей.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Общество
Дума разрешит студентам преподавать в школах
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, дающий студентам старших курсов право заниматься преподаванием в школах еще до получения диплома.
Обновлено в 09:27
Технологии
Роскачество и ФЦК захотели вместе работать над производительностью труда
Роскачество и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда намерены совместно работать над оптимизацией процессов на российских предприятиях.
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Экономика
Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотеки
«При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.
Обновлено в 00:58
Футбол
Джовани Ло Чельсо не взяли на сбор «Бетиса»
За игрока поспорят «Бавария» и «Тоттенхэм». Испанский клуб не взял футболиста на предсезонный сбор в Мексике.
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Политика
Путин поручил проработать развитие профилактики инфекционных болезней
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года.
Обновлено в 09:39
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Обновлено в 06:09
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
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Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29