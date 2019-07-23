Футбол

Голубев прокомментировал драку фанатов «Спартака» с ОМОН в РостовеРБК Ростов-на-Дону 09:41

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал конфликт, который произошел в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена» между фанатами «Спартака» и бойцами Росгвардии.
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Василий Юрьевич Голубев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Ростовской области с 14 июня 2010 года.
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