Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал конфликт, который произошел в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена» между фанатами «Спартака» и бойцами Росгвардии.

Голубев прокомментировал драку фанатов «Спартака» с ОМОН в Ростове

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