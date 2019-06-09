Единоборства

Боксёр Головкин нокаутировал РоллсаRT на русском 00:27

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде. Это был первый бой Головкина после поражения от мексиканца Сауля Альвареса в сентябре 2018 года.
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Геннадий Головкин: «Все знают, кто мне нужен. Готов к бою с Альваресом в сентябре»

Матч ТВ00:15

Головкин нокаутом в четвертом раунде победил Роллса

Газета.Ruвчера в 23:44

Головкин нокаутировал Роллса в Нью-Йорке

Советский спортвчера в 23:24

Головкин: готов встретиться с Альваресом в сентябре

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Головкин избил ноунейма. Зачем это было нужно?

Спорт-Экспресс02:00

Головкин — Роллс. Полное видео боя

Sport24.ru01:53

Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса в четвертом раунде

Sports.ruвчера в 08:20
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Общество

Температура в Москве приближается к рекордной

В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной.
Обновлено в 03:19
Авто

Тульский губернатор не может позволить себе лимузин Aurus

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в беседе с РИА "Новости" поделился мнением о президентском автомобиле Aurus.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи

Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:08
Общество

Рамзан Кадыров опубликовал декларацию о доходах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2018 году заработал 7,58 миллиона рублей, увеличив свои доходы по сравнению с предыдущим годом почти на 700 тысяч рублей.
Обновлено в 03:23
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие

Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев

Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 16:07
Единоборства

Сехудо победил Мораеса и стал новым чемпионом UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо одержал верх над Марлоном Мораесом из Мексики и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем (до 62,1 кг) весе.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Сплошное очарование: принц Луи впервые поприветствовал подданных

После вся королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца и маленький Луи впервые имел возможность поприветствовать подданных Ее Величества.
Обновлено вчера в 09:21
Кино

Сергей Безруков назвал жару в Петербурге «страшной»

Обновлено в 03:46
Единоборства

Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Музыка

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:21
Политика

Началось голосование на президентских выборах в Казахстане

Обновлено вчера в 21:10
Политика

В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения

Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Шоу-бизнес

Сергей Селин бросил супругу ради молодой избранницы

Сергей Селин признался журналистам в том, что бросил свою супругу ради молодой избранницы.
Обновлено в 01:34
Энергетика

Белоруссия вернула 450 тысяч тонн «грязной» нефти в Россию

«Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тысяч тонн загрязненной нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу»,— сказано в сообщении.
Обновлено в 03:46
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:14
Авто

Все еще не верю, что он мой: честный отзыв владельца Hyundai Tucson

Обновлено в 01:00
Футбол

Итальянский арбитр обслужит матч сборных России и Кипра

Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло будет работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу между сборными России и Кипра, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 01:46
Происшествия

Адвокат Голунова подала заявление в СКР о преступлениях полицейских

Адвокат Ольга Динзе, которая защищает отправленного под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, подала заявление в Следственный комитет, в котором сообщила о преступных действиях полиции.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

60 лет назад с подлодки запустили первую почтовую ракету

Обновлено в 03:30
Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

В исправительной колонии в Тюмени произошел пожар

В исправительной колонии № 1 в Тюмени произошел пожар, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Додон назвал способ мирной передачи власти в Молдавии

Глава Молдавии Игорь Додон сказал, что для мирной передачи власти в стране необходим международный посредник.
Обновлено в 03:48
Единоборства

Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC

Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Общество

Более 500 нарушителей удалены с экзаменов с начала периода сдачи ЕГЭ

Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. 29 мая школьники сдавали математику, 31 мая — химию и историю.
Обновлено в 03:57
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Мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней, первой средней, в средней и во второй средней весовых категориях. Среди профессионалов: чемпион мира среди молодёжи по версии WBC в полусреднем весе; чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и The Ring в первом среднем весе; чемпион мира по версиям WBC, WBA и The Ring в среднем весе.
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