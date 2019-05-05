Единоборства
Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучнымRT на русском 03:30
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:00, Ашберн
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова
Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Единоборства
Артур Бетербиев защитил титул чемпиона мира
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Глава "Роскосмоса", экс-представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин удивился словам адмирала армии США Джеймса Ставридиса о новых санкциях против РФ и призвал его прекратить обострять ситуацию в отношениях Россия-США.
Обновлено в 05:49
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Религия
5 мая православные христиане отмечают Красную горку
В воскресенье, 5 мая, православные отмечают Антипасху, что ни в коей мере не означает противопоставление Пасхе, но наоборот — обращение к прошедшему неделю назад празднику.
Обновлено вчера в 18:30
Футбол
Ловчев: «Не думаю, что „Спартак“ зацепится даже за пятое место»
Евгений Ловчев поделился мнением о шансах "Спартака" на пятое место чемпионата России.
Обновлено в 06:29
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Здоровье
Злоупотребление грецкими орехами может негативно отразиться на здоровье желудка
Употребление грецких орехов в большом объеме может негативно сказаться на состоянии здоровья желудка.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом
Обновлено в 04:53
Авто
УАЗ показал забытый пикап «Сталкер»
Секретные фотографии давно забытой новинки УАЗ опубликовал в своем Instagram.
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело
Обновлено вчера в 13:01
Шоу-бизнес
После аварии в палату к МакSим пригласили священника
Певица МакSим все еще проходит реабилитацию после тяжелой автомобильной аварии, в которую попала, торопясь в аэропорт.
Обновлено 03 мая в 08:31
Происшествия
В Киевской области прогремел взрыв в жилом доме
Обновлено в 05:05
Технологии
В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме
Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Махачкале загорелась лесобаза
Обновлено в 05:42
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Кино
Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»
Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин сообщил о подготовке спин-оффов сериала «Игры престолов».
Обновлено в 03:14
Хоккей
Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией
Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Обновлено в 04:21
Технологии
Сайт Last.fm заблокирован в России
Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК .
Обновлено 02 мая в 09:43
Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро
Обновлено вчера в 18:08