Единоборства

Головкин назвал бой Альвареса и Джейкобса скучнымRT на русском 03:30

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал ход объединительного боя за три чемпионских пояса между мексиканцем Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.
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Альварес готов на третий бой с Головкиным

Спорт-Экспресс06:30

Альварес победил Джейкобса и стал чемпионом мира по трем версиям

Sports.ruвчера в 12:05

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Газета.Ru04:43

Альварес победил Джейкобса и объединил три титула чемпиона мира

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Альварес победил Джейкобса и стал обладателем трех поясов в среднем весе

Советский спорт00:58

По статистике ударов Альварес был лучше Джейкобса во всех компонентах

Чемпионат05:15

Геннадий Головкин — о бое Альвареса и Джейкобса: «Не увидел ничего особенного, было скучно»

Матч ТВ04:57
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Общество

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В воскресенье, 5 мая, православные отмечают Антипасху, что ни в коей мере не означает противопоставление Пасхе, но наоборот — обращение к прошедшему неделю назад празднику.
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Евгений Ловчев поделился мнением о шансах "Спартака" на пятое место чемпионата России.
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Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
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Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
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Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
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Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
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Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
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