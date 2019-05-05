Единоборства

Головкин не оценил бой Альвареса с ДжейкобсомГазета.Ru 04:43

Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям. Головкин в прошлом один бой с Альваресом свел к ничьей, а во втором уступил. Ранее Альварес согласился вновь побить казаха.
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Геннадий Головкин — о бое Альвареса и Джейкобса: «Не увидел ничего особенного, было скучно»

Матч ТВ04:57

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Газета.Ru04:43

Альварес победил Джейкобса и стал обладателем трех поясов в среднем весе

Советский спорт00:58

Альварес объединил три титула чемпиона мира

Sport.ru04:14

Альварес победил Джейкобса и объединил три титула чемпиона мира

Sport24.ru01:19

По статистике ударов Альварес был лучше Джейкобса во всех компонентах

Чемпионат05:15

Альварес победил Джейкобса и стал чемпионом мира по трем версиям

Sports.ruвчера в 12:05
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Калифорнию

Обновлено в 05:11
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено в 00:09
Экономика

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.
Обновлено в 02:10
Политика

На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Авто

Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом

За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли

Девочка 2013 года рождения и мальчик 2015 года рождения играли на территории участка, где проживала девочка, в том числе около компостной ямы, рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:49
Кино

Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»

Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Певица Мадонна пожаловалась на дискриминацию

Американская поп-звезда Мадонна заявила, что постоянно сталкивается с дискриминацией.
Обновлено в 02:49
Общество

Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Политика

В МИД оценили предложение Трампа о трехсторонней ядерной сделке

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа о трехсторонней ядерной сделки России-США-Китай.
Обновлено в 04:38
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в матче Чешских игр

Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве

Обновлено в 03:40
Футбол

«Бока Хуниорс» заработала на чемпионстве «Зенита»

Петербургскому "Зениту" придется расстаться с €1 млн, который получит аргентинский клуб "Бока Хуниорс" в качестве бонуса за трансфер хавбека Вильмара Барриоса из-за чемпионства сине-бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:00
Происшествия

Угонщики на ворованном в Петербурге авто убили троих в ДТП под Рязанью

Обновлено в 05:19
Космос

Астрономы получили самый детальный снимок с телескопа «Хаббл»

Команда астрономов, работающая с космическим телескопом «Хаббл», получила наиболее детальный снимок области космоса, охватывающий 265 тыс. галактик.
Обновлено вчера в 05:05
Культура

СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:43
Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Общество

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке

Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Израиль развернул бронетанковую бригаду на границе сектора Газа

Обновлено в 04:34
Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Политика

Вице-канцлер Германии предложил защищать Прибалтику и Польшу от России

Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил с предложением защищать Прибалтику и Польшу от России.
Обновлено в 01:26
Технологии

Microsoft создала VR-контроллер для ощущения виртуальной реальности

Сотрудники Microsoft и KAIST сконструировали VR-контроллер TORC для имитирования ощущения больших объектов за счет тактильного контакта.
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие

Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи

Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
Театры

Молодежный театр приглашает челябинцев на «Ночь с Колядой»

Челябинцы смогут узнать у знаменитого драматурга и режиссера, как создать успешный частный театр, задать личные вопросы о подробностях биографии Николая Коляды.
Обновлено вчера в 23:44
Единоборства

Боксер Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2017 года уроженец Хасавюрта Артур Бетербиев победил немца Энрико Келлинга и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе.
Обновлено в 04:52
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