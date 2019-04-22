Футбол
Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»Газета.Ru 03:56
Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик. Встреча между "ПСЖ" и "Монако", прошедшая в столице в столице Франции, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
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