Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»Газета.Ru 03:56

Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик. Встреча между "ПСЖ" и "Монако", прошедшая в столице в столице Франции, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»

Политика Юнкер и Туск пообещали поддержку Зеленскому Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и руководитель Евросовета Дональд Туск отправили Владимиру Зеленскому совместное письмо с поздравлениями, в котором заявили, что тот может рассчитывать на поддержку Евросоюза в продолжении реформ на Украине.

Политика Совет Федерации остался без Интернета В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.

Политика Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции в случае закупки ею российских систем ПВО С-400, и исключил поставку при этом самолетов пятого поколения F-35.

Армия и оружие Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.

Политика Митрополит Онуфрий пообещал Зеленскому поддержку со стороны УПЦ Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост главы украинского государства по итогам второго тура, в котором он разгромно победил Петра Порошенко.

Экономика Выручка «Русагро» выросла более чем на 50% В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5%, до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза, до 12,8 млрд руб.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Единоборства Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.

Политика Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.

Происшествия В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей владельца ASOS Самый богатый человек Дании Холч Повлсен сообщил о том, что в результате террористических актов на Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье, 21 апреля, погибли трое из четверых его детей.

Финансы Рубль вырос по отношению к доллару на открытии торгов На открытии торгов Московской биржи рубль вырос по отношению к доллару на 28,5 копейки — до 63,76 руб./$.

Происшествия Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.

Общество В Екатеринбурге требуют снести памятник Ленину В Екатеринбурге активисты потребовали снести памятник советскому вождю Владимиру Ленину в центре города.

Авто Lada Siluet, так и не вышедшая в серию Представители «АвтоВАЗа» рассказали о давно «похороненном» концепте LADA Siluet, которому так и не суждено было выйти в серию.

Политика Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления шоумену и лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому с избранием на пост главы государства.

Политика Штаб Зеленского жестко ответил на поздравление Януковича Штаб Зеленского отказался принять поздравление от Виктора Януковича в адрес Владимира Зеленского по случаю победы того на выборах.

Политика На Украине состоялась первая отставка главы региона после выборов По данным Центризбиркома Украины, Львовская область - единственная на Украине, где победил действующий президент Петр Порошенко.

Политика Порошенко победил Зеленского за границей Действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует на выборах главы государства в зарубежном избирательном округе.

Происшествия В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.

Недвижимость Спрос на летнюю аренду дач в Подмосковье упал на четверть за пять лет За последние пять лет спрос на летнюю аренду дач и коттеджей в Подмосковье сократился на 25%, подсчитали в компании «Инком-Недвижимость».