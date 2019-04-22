Футбол

Головина назвали лучшим игроком «Монако» в матче против ПСЖИзвестия 05:42

Встреча в рамках 33-го тура чемпионата Франции завершилась со счетом 1:3 в пользу ПСЖ. Лучшим игроком матча стал Килиан Мбаппе с оценкой 9,6 — он оформил хет-трик. Как пишет сайт kp.ru, он забил на 15-й, 38-й и 55-й минутах встречи.
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Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»

Советский спорт05:01

Агент Головина: «Саша очень достойно сыграл против „ПСЖ“, одной из сильнейших команд мира»

Sport24.ru07:38

Головин - первый россиянин за 15 лет, забивший два гола в сезоне Лиги 1

Soccer.ru02:30

Головин прокомментировал момент с голом в ворота «ПСЖ»

Газета.Ru04:55

Евгений Савин — Головину: «Работают родные тапочки. Гол в ворота „ПСЖ“ заказывал? Получай»

Матч ТВ05:15

Головин — лучший игрок «Монако» в матче с «ПСЖ» по версии WhoScored

Чемпионат02:44

«ПСЖ» уничтожил «Монако». Но во Франции хвалят Головина

Спорт-Экспресс01:00
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Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Общество

Собянин открыл детский сад в новой Москве

Обновлено в 07:38
Политика

В Раде высказались о роспуске парламента Украины

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что в настоящее время оснований для роспуска парламента Украины нет.
Обновлено 19 апреля в 15:30
Политика

Мизулина осудила наличие прав у россиян

Член Совета Федерации во время выступления на форуме о безопасном интернете заявила, что предлагаемые властями законы, ограничивающие права россиян, – это благо.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Террористы взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Экстремистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке.
Обновлено в 06:33
Политика

ЦИК Украины обработал три четверти протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах после обработки 75,99% протоколов.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

В штабе Зеленского не приняли поздравления Януковича

Экс-президент Украины ранее поздравил Зеленского в соцсетях и призвал его не подвести доверившихся ему украинцев Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского не принимает поздравлений от бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
Обновлено в 06:46
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента, в котором приняли участие Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 08:11
Общество

Коммунисты сегодня отметили день рождения Ленина

Ленин принес добро в этот мир и победил зло, уверен представитель КПРФ Шукюр Мусаев.
Обновлено в 07:11
Игры

Что нужно знать о Mortal Kombat 11

Обновлено в 03:00
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика

На 7,1% выросло промпроизводство в Пензенской области – Белозерцев

По словам Белозерцева, по промышленности регион сработал на 107,1%. Это неплохой результат.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Хоккей

«Динамо»: Крикунов останется главным тренером

Обновлено в 04:43
Энергетика

Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода

Утром в понедельник стоимость барреля нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года превысила $74, достигнув на максимуме отметки $74,31, что на 3,25% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 04:18
Единоборства

Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда

Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

МВД Украины усилит работу в Азовском и Черном морях

Украинское МВД заявило, что усиливает работу своих подразделений в Азовском и Черном морях.
Обновлено в 07:10
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке

В МИД России, комментируя обстрел журналистов ВГТРК в Донецке, отметили отсутствие реакции на происшествие со стороны профильных международных институтов.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Названа дата прощания и похорон актрисы Ирины Цывиной

Прощание с актрисой пройдет в Доме кино 22 апреля в 11 часов утра.
Обновлено вчера в 09:13
Технологии

Партнеры Bringly смогут торговать на площадках друг у друга

Продавцы, сотрудничающие с маркетплейсом Bringly от «Яндекс.Маркета» и Сбербанка, смогут размещать товары не только на сайте самого Bringly, но и на сайтах его партнеров.
Обновлено в 05:07
Политика

Власти ЛНР передали Украине 60 заключенных

Власти Луганской народной республики передали украинской стороне 60 заключенных для отбывания темы наказания на территории Незалежной, сообщает представитель ЛНР в группе по Минским соглашениям Ольга Кобцева.
Обновлено в 07:19
Политика

В Белом доме не намерены публиковать ответ на доклад Мюллера

Официальный ответ Белого дома на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего "вмешательство" РФ в выборы президента США, не будет опубликован в ближайшее время.
Обновлено вчера в 17:46
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Наука

ЦЕРН поможет России создать коллайдер

Проект представили в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН. Российские и зарубежные ученые вместе будут создавать коллайдер.
Обновлено в 06:57
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Экономика

Российская пшеница упала в цене

Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Политика

Матвиенко заявила о необходимости диалога с новым президентом Украины

Россия готова вести диалог с новым президентом Украины и заинтересована в нормализации отношений между странами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 08:06
Общество

Двое детей ямальского депутата за год заработали три миллиона рублей

Двое несовершеннолетних детей депутата Заксобрания Ямало-Ненецкого округа Эдуарда Яунгада в 2018 году суммарно заработали почти три миллиона рублей.
Обновлено в 07:41
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Пари Сен-Жермен
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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