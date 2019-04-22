Футбол
Головина назвали лучшим игроком «Монако» в матче против ПСЖИзвестия 05:42
Встреча в рамках 33-го тура чемпионата Франции завершилась со счетом 1:3 в пользу ПСЖ. Лучшим игроком матча стал Килиан Мбаппе с оценкой 9,6 — он оформил хет-трик. Как пишет сайт kp.ru, он забил на 15-й, 38-й и 55-й минутах встречи.
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