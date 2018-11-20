Футбол
Головин заявил, что чемпионат Франции во всех аспектах сильнее РПЛ
Головин заявил, что чемпионат Франции во всех аспектах сильнее РПЛRT на русском09:56
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин рассказал об отличиях французской Лиги 1 и Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском09:56
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Футбол
Сборная России сыграет со Швецией в белом
Сборная России в выездном матче Лиги наций с командой Швеции выйдет на поле в белых футболках, вратарь сыграет в зеленой форме.
Обновлено в 09:00
Футбол
В «Милане» заявили, что Ибрагимович очень близок к возвращению в клуб
Обновлено в 10:23
Футбол
Football Leaks: Васильев получал 10% с каждой продажи игроков «Монако»
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев имеет пункт в контракте с клубом, по которому он получает 10% от продажи игроков.
Обновлено в 10:12
Футбол
Канте может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси»
Если контракт будет подписан, то Канте станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси».
Обновлено в 10:32
Футбол
Линекер изменил свою фразу о том, что в футболе всегда побеждают немцы
Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер с юмором отреагировал на последние результаты национальной команды Германии.
Обновлено в 08:23
Футбол
Оздоев может покинуть «Зенит» зимой
Полузащитник Зенита Магомед Оздоев может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Газета.Ru.
Обновлено в 10:08
Футбол
Зеедорф хочет работать тренером в АПЛ
Главный тренер сборной Камеруна Кларенс Зеедорф признался, что мечтает работать в АПЛ.
Обновлено в 09:45
Футбол
Роббен вернулся к тренировкам в общей группе
Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен вернулся в общую группу, сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 09:30
Футбол
Ван Дейк обнял судью в знак утешения
Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк после финального свистка подошел к главному судье матча с Германией в Лиге наций со словами утешения.
Обновлено в 10:22
Футбол
Безбородов назначен главным арбитром матча РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА
Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга обслужит матч 15-го тура чемпионата России по футболу между грозненским "Ахматом" и ЦСКА.
Обновлено в 09:44
Футбол
Карраско на тренировке сломал нос одноклубнику
Полузащитник "Далянь Ифан" Янник Карраско извинился за инцидент на тренировке команды, когда бельгиец в результате конфликта сломал нос своему одноклубнику Джину Пенгсиянгу.
Обновлено в 10:36
Футбол
«Реал» намерен продлить контракт с Навасом до 2021 года
Как сообщает ABC, если Навас подпишет новый контракт, то его зарплата возрастет с 4 до 5 млн евро в год.
Обновлено в 08:49
Футбол
На Евро-2020 будет задействовано 5 тренировочных площадок в Петербурге
Обновлено в 10:38
Футбол
Кипрские гастроли: за что ФК «Кубань» обвинили в договорных матчах
Как отмечает источник Football Leaks, за три зимы в договорных матчах на Кипре поучаствовали 15 российских клубов, по три команды из Польши и Кипра, по две — из Сербии и Румынии и по одной — Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Молдавии, Румынии, Украины, Болгарии, Латвии и Венгрии.
Обновлено в 09:18
Футбол
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Перишича
Нападающий футбольного клуба «Интер» Иван Перишич может продолжить карьеру в английском «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 09:46