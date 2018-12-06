Футбол

Головин заболел гриппом и пропустит матч с «Боруссией»
Soccer.ru
16:09

"Монако" огласил заявку на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Российский полузащитник Александр Головин встречу пропустит.
Soccer.ru16:09

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Головин не поможет «Монако» в матче Лиги чемпионов из-за болезни

Газета.Ru15:41

СМИ: Головин не сыграет в матче ЛЧ «Монако» — «Боруссия»

RT на русском12:39

СМИ: Головин не выйдет на матч с дортмундской «Боруссией»

Матч ТВ12:09

СМИ: Головин не выйдет на матч с дортмундской «Боруссией»

Sportbox.RU12:09

Головин пропустит матч с «Боруссией» из-за вирусной инфекции

Спорт-Экспресс12:48

Головин не примет участия в матче с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов

Чемпионат11:39

Головин пропустит матч с «Боруссией» из-за болезни

Sports.ru12:50
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 18:56, Ашберн
Футбол

Тульский «Арсенал» уступил «Ахмату»

Обновлено в 17:57
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«Атлетик» обыграл «Жирону» благодаря голу на 92-й минуте

В матче 15-го тура чемпионата Испании "Атлетик" победил "Жирону" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес".
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«Барселона» отказалась от проведения матча с «Жироной» в США

Барселона выступила с официальным заявлением о проведении матча чемпионата Испании с Жироной в США.
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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в групповом этапе Лиги чемпионов.
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«Челси» запретил четырем фанатам посещать матчи за расистские выкрики

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Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» Астори

Прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве защитника итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает "Советский спорт".
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Суарес не сыграет в матче с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пропустит встречу 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».
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Латвийская бригада арбитров рассудит «Спартак» и «Вильярреал»

Дополнительными помощниками назначены Александр Голубев. Резервный арбитр - Раймондс Татрикс. Встреча пройдет в четверг, 13 декабря.
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Защитник «Рубина» включён в европейскую сборную недели

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22-летний футболист «Баварии» может завершить карьеру из-за травмы

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман заявил, что может завершить спортивную карьеру, если ему понадобится дополнительная операция на лодыжке.
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Сергей Семак рассказал, почему Лунев стал ошибаться

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире программы «После футбола» объяснил причины ошибок вратаря Андрея Лунева.
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«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Фоденом

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден продлил контракт. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Реднапп стал обладателем звания «Король джунглей»

Как сообщил специалист на своей странице в Twitter, он завоевал титул «Король джунглей».
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«Милан» может приобрести 35-летнего нападающего Квальяреллу

После неудачных переговоров с нападающим Лос-Анджелес Гэлакси Златаном Ибрагимовичем, Милан переключился на 35-летнего итальянского форварда.
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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