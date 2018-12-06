"Монако" огласил заявку на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Российский полузащитник Александр Головин встречу пропустит.

Головин заболел гриппом и пропустит матч с «Боруссией»

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