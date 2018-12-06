Футбол

Головин заболел гриппом и пропустит матч с «Боруссией»
Soccer.ru
16:09

"Монако" огласил заявку на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Российский полузащитник Александр Головин встречу пропустит.
Soccer.ru16:09

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Головин не поможет «Монако» в матче Лиги чемпионов из-за болезни

Газета.Ru15:41

СМИ: Головин не сыграет в матче ЛЧ «Монако» — «Боруссия»

RT на русском12:39

СМИ: Головин не выйдет на матч с дортмундской «Боруссией»

Матч ТВ12:09

СМИ: Головин не выйдет на матч с дортмундской «Боруссией»

Sportbox.RU12:09

Головин пропустит матч с «Боруссией» из-за вирусной инфекции

Спорт-Экспресс12:48

Головин не примет участия в матче с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов

Чемпионат11:39

Головин пропустит матч с «Боруссией» из-за болезни

Sports.ru12:50
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Врачи подозреваются в убийстве Астори по неосторожности

Два врача могут быть обвинены в убийстве по неосторожности капитана "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает AFP.
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Обновлено в 15:55
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Луис Суарес пропустит матч с «Тоттенхэмом»

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес не поможет команде в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".
Обновлено в 15:37
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Как сообщил специалист на своей странице в Twitter, он завоевал титул «Король джунглей».
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Фоден продлит контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден согласовал с руководством клуба условия нового контракта.
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Писарев утвержден главным тренером «Урожая»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев стал наставником Урожая, сообщает пресс-служба краснодарского края.
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«Милан» может приобрести 35-летнего нападающего Квальяреллу

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Вирджил Ван Дейк: «Нас ждет очень трудная игра с „Наполи“»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового турнира против «Наполи».
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«Локомотив» назвали скрытым фаворитом в борьбе за чемпионство России

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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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