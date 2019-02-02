Футбол

Головин забил второй гол за «Монако»РИА Новости 14:52

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вновь отличился за клуб. На 15-й минуте матча чемпионата Франции против "Тулузы" хавбек оторвался от защитников и точно пробил в угол. Это уже второй гол Александра Головина за "Монако".
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Головин повторил достижение Семака во Франции

Газета.Ru18:32

Голы Головина и Фабрегаса принесли победу «Монако» в игре с «Тулузой» (видео)

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«Монако» – «Тулуза», 2 февраля 2019 года, Лига 1, гол Головина, обзор матча

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Гол Головина помог «Монако» обыграть «Тулузу»

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Первый после Семака. Гол Головина помог «Монако» обыграть «Тулузу»

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Гол Головина помог «Монако» одержать первую за два месяца победу в Лиге 1

Sport24.ru15:54

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РБК29 января в 17:38
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Газовый баллон взорвался в таверне на набережной города Каламата на юге Пелопоннеса, поступают сообщения о раненых и погибших, сообщает издание pronews.gr.
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В Москве бармен убил последнего посетителя паба

В одном из пабов Москвы совершено убийство: бармен до смерти избил подгулявшего посетителя.
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Первое место в списке лучших подержанных кроссоверов стоимостью до 600 000 рублей занял Nissan X-Trail II (поколение 2007–2011 года).
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В «Ростехе» сообщили о начале продаж телефона с защитой от прослушки

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Момент прорыва дамбы в Бразилии попал на видео

Видео прорыва дамбы в Бразилии опубликовали в интернете. Жертвами происшествия стали 115 человек.
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Общество

Сурок Фил предсказал ранний приход весны

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На Сахалине сняли на видео, как грязный снег засыпают чистым

Власти Южно-Сахалинска начали проверку после появления видео, на котором рабочие засыпают грязный снег чистым у стелы на въезде в город, сообщила пресс-служба администрации областного центра.
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Происшествия

Представлен новый архивный документ по группе Дятлова

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Военные устранили угрозу наводнения из-за схода оползня на реке Бурея

Специалисты Минобороны ликвидировали угрозу наводнения, появившуюся после схода массы грунта в реку Бурея.
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Происшествия

В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой

Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
Обновлено вчера в 19:14
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Собчак рассказала об отношениях с Виторганом

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Барк "Крузенштерн" отправится в Антарктиду во второй половине 2019 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия

Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Площадь пожара на складе в Киеве достигла семи тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе в Киеве увеличилась с 5 до 7 тысяч квадратных метров, существует угроза распространения огня на стоящее рядом здание, сообщает в субботу пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Общество

Канадец выиграл в лотерею более 20 миллионов долларов

Сообщается, что житель провинции Квебек выиграл 26 миллионов 600 тысяч канадских долларов, что эквивалентно сумме в 20 миллионов 300 тысяч долларов США, в рублях же эта сумма составляет более 1 миллиарда 330 миллионов рублей.
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Опубликовано видео «потерянного флота Гитлера»

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Эксперты CarsWeek побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий.
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Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами, сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Абрамова.
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Политика

Власти и вооруженные группировки достигли мирного соглашения в ЦАР

Правительство Центрально-Африканской Республики (ЦАР) достигло соглашения о мире с 14 вооруженными группировками.
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ООН объяснилась за использование конструкции «на Украине»

Представители ООН объяснили в Twitter-аккаунте организации на русском языке, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Пользователи социальной сети, в частности украинские, раскритиковали организацию за употребление словосочетания «на Украине» в посте об исследовании, касающемся эпидемии ВИЧ и СПИД в стране.
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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