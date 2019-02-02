Футбол
Головин забил второй гол за «Монако»РИА Новости 14:52
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вновь отличился за клуб. На 15-й минуте матча чемпионата Франции против "Тулузы" хавбек оторвался от защитников и точно пробил в угол. Это уже второй гол Александра Головина за "Монако".
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