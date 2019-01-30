Футбол

Головин забил первый гол за «Монако»РИА Новости 15:53

На 24-й минуте Головин забил второй гол своей команды в матче, счет стал 2:0. Головин перешел в "Монако" летом 2018 года из московского ЦСКА. Матч против "Генгама" является для российского полузащитника 19-м в составе монегасков.
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Гол Головина не помог «Монако» обыграть «Генгнам» в Кубке лиги

Газета.Ru17:56

Гол Головина не спас «Монако» от вылета из Кубка французской лиги

Советский спорт17:27

Леонарду Жардим объяснил, почему заменил Головина в матче с «Генгамом»

Матч ТВ20:04

Головин забил свой первый гол за «Монако»

Комсомольская правда18:15

Леонарду Жардим: «Заменил Головина, так как у него сводило ноги»

Спорт-Экспресс18:43

Гол Головина не помог «Монако» выйти в финал Кубка французской лиги

Sport24.ru17:24

«Генгам» – «Монако», 29 января 2019 года, гол Головина, обзор матча

Чемпионат17:35
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Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

Обновлено в 16:30
Экономика

Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли

The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай приблизительно за последние 10 лет, когда в первом квартале финансового года зафиксировано снижение и выручки, и чистой прибыли Apple.
Обновлено в 17:43
Происшествия

Источник сообщил об обысках в Морском госуниверситете во Владивостоке

Правоохранители проводят обыски в Морском государственном университете имени адмирала Невельского во Владивостоке, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 22:13
Единоборства

Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором

Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.
Обновлено в 13:41
ЖКХ

В Барнауле более 200 домов и социальных объектов остались без тепла

Коммунальная авария в Барнауле в ночь на среду оставила без тепла и горячей воды более 200 домов и социально значимых объектов, сообщает пресс- служба мэрии.
Обновлено в 21:29
Транспорт

В России начали тестировать автоматический паспортный контроль

В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено в 16:13
Политика

Страны «ядерной пятерки» на встрече в Пекине обсудят Договор о РСМД

На предстоящем 30–31 января заседании «ядерной пятерки» (России, США, КНР, Франция, Великобритания) в Пекине замминистры иностранных дел обсудят, в числе прочего, Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 14:32
Политика

Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезд из страны

Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо, провозгласившему семя временным президентом, выезд из страны и заблокировал его счета, сообщил глава суда Маикель Морено.
Обновлено в 19:02
Экономика

Минфин предложил увеличить лимит выплат за вред здоровью по ОСАГО

В Министерстве финансов предлагают приравнять лимит выплаты за вред жизни и здоровью в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика и по ОСАГО, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента финансовой политики ведомства Веру Балакиреву.
Обновлено в 20:46
Авто

Renault отзывает в России 3,6 тыс. автомобилей

Компания Renault отзывает 3622 автомобилей Renault Logan, Sandero и Dokker из-за дефектных подушек безопасности.
Обновлено в 04:52
Происшествия

С телефонов Сбербанка позвонили мошенники

По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.
Обновлено в 17:43
Гаджеты

Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать

С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Эксперт предсказал последствия в случае войны России с Японией

Обновлено в 16:49
Общество

Суд признал незаконным продление ареста первому вице-мэру Сочи

Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы о продлении на три месяца ареста первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина и других фигурантов дела о коррупции, заявил ТАСС адвокат вице-мэра Игорь Исаев.
Обновлено в 15:40
Политика

WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе

Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 14:17
Политика

Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму

Обновлено в 03:39
Происшествия

Два человека погибли при взрыве в мечети на Филиппинах

Как минимум два человека погибли, еще четверо пострадали при взрыве гранаты в мечети на Филиппинах.
Обновлено в 21:24
Происшествия

Суд арестовал похитившего картину Куинджи из Третьяковки

Следователь отметил, что действия обвиняемого повлекли «нарушение нормальной деятельности госучреждения — Государственной Третьяковской галереи», а Чуприков «нанес ущерб картине, являющейся госсобственностью».
Обновлено в 09:15
Космос

Первый в 2019 году пилотируемый полет на МКС отложили на 14 марта

Очередной пилотируемый запуск к Международной космической станции состоится 14 марта, сообщил РИА Новости генеральный конструктор пилотируемых комплексов, академик РАН Евгений Микрин.
Обновлено в 19:09
Авто

Renault раскрыла интерьер нового Clio

Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:54
Общество

Замглавы Росгеологии Горринга уволили после скандального видео

Обновлено в 04:17
Экономика

Расходы россиян на коммунальные услуги выросли на 7%

Россияне стали тратить больше на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
Обновлено в 14:00
Авто

Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag

От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.
Обновлено в 12:22
Авто

Mitsubishi презентует в Женеве новый кроссовер Engelberg Tourer

Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Политика

Британский парламент отказался переносить сроки Brexit

Еще одной принятой поправкой к биллю о Brexit стало добавление в него слов о недопустимости варианта "жесткого" Brexit, то есть выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено в 17:05
Общество

Минюст привел примеры «вынужденной коррупции» чиновников

Ранее в январе стало известно, что чиновников могут перестать наказывать за «вынужденную коррупцию».
Обновлено в 11:38
Музыка

Скончался лауреат премии «Грэмми» Джеймс Ингрэм

Американский исполнитель в стиле ритм-н-блюза Джеймс Ингрэм скончался на 67-м году жизни.
Обновлено в 19:29
Происшествия

В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет

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Кино

Актер из Санкт-Петербурга получил «Порно-Оскар»

Обновлено в 18:10
Происшествия

В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено в 09:36
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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