Футбол
Головин забил первый гол за «Монако»РИА Новости 15:53
На 24-й минуте Головин забил второй гол своей команды в матче, счет стал 2:0. Головин перешел в "Монако" летом 2018 года из московского ЦСКА. Матч против "Генгама" является для российского полузащитника 19-м в составе монегасков.
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 23:14, Ашберн
Экономика
Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли
The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай приблизительно за последние 10 лет, когда в первом квартале финансового года зафиксировано снижение и выручки, и чистой прибыли Apple.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Источник сообщил об обысках в Морском госуниверситете во Владивостоке
Правоохранители проводят обыски в Морском государственном университете имени адмирала Невельского во Владивостоке, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Обновлено в 22:13
Единоборства
Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором
Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.
Обновлено в 13:41
ЖКХ
В Барнауле более 200 домов и социальных объектов остались без тепла
Коммунальная авария в Барнауле в ночь на среду оставила без тепла и горячей воды более 200 домов и социально значимых объектов, сообщает пресс- служба мэрии.
Обновлено в 21:29
Транспорт
В России начали тестировать автоматический паспортный контроль
В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено в 16:13
Политика
Страны «ядерной пятерки» на встрече в Пекине обсудят Договор о РСМД
На предстоящем 30–31 января заседании «ядерной пятерки» (России, США, КНР, Франция, Великобритания) в Пекине замминистры иностранных дел обсудят, в числе прочего, Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 14:32
Политика
Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезд из страны
Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо, провозгласившему семя временным президентом, выезд из страны и заблокировал его счета, сообщил глава суда Маикель Морено.
Обновлено в 19:02
Экономика
Минфин предложил увеличить лимит выплат за вред здоровью по ОСАГО
В Министерстве финансов предлагают приравнять лимит выплаты за вред жизни и здоровью в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика и по ОСАГО, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента финансовой политики ведомства Веру Балакиреву.
Обновлено в 20:46
Авто
Renault отзывает в России 3,6 тыс. автомобилей
Компания Renault отзывает 3622 автомобилей Renault Logan, Sandero и Dokker из-за дефектных подушек безопасности.
Обновлено в 04:52
Происшествия
С телефонов Сбербанка позвонили мошенники
По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.
Обновлено в 17:43
Гаджеты
Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать
С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
Обновлено в 04:22
Общество
Суд признал незаконным продление ареста первому вице-мэру Сочи
Мосгорсуд отменил решение Басманного суда Москвы о продлении на три месяца ареста первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина и других фигурантов дела о коррупции, заявил ТАСС адвокат вице-мэра Игорь Исаев.
Обновлено в 15:40
Политика
WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе
Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 14:17
Политика
Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму
Обновлено в 03:39
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в мечети на Филиппинах
Как минимум два человека погибли, еще четверо пострадали при взрыве гранаты в мечети на Филиппинах.
Обновлено в 21:24
Происшествия
Суд арестовал похитившего картину Куинджи из Третьяковки
Следователь отметил, что действия обвиняемого повлекли «нарушение нормальной деятельности госучреждения — Государственной Третьяковской галереи», а Чуприков «нанес ущерб картине, являющейся госсобственностью».
Обновлено в 09:15
Космос
Первый в 2019 году пилотируемый полет на МКС отложили на 14 марта
Очередной пилотируемый запуск к Международной космической станции состоится 14 марта, сообщил РИА Новости генеральный конструктор пилотируемых комплексов, академик РАН Евгений Микрин.
Обновлено в 19:09
Авто
Renault раскрыла интерьер нового Clio
Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:54
Экономика
Расходы россиян на коммунальные услуги выросли на 7%
Россияне стали тратить больше на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
Обновлено в 14:00
Авто
Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag
От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.
Обновлено в 12:22
Авто
Mitsubishi презентует в Женеве новый кроссовер Engelberg Tourer
Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Политика
Британский парламент отказался переносить сроки Brexit
Еще одной принятой поправкой к биллю о Brexit стало добавление в него слов о недопустимости варианта "жесткого" Brexit, то есть выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено в 17:05
Общество
Минюст привел примеры «вынужденной коррупции» чиновников
Ранее в январе стало известно, что чиновников могут перестать наказывать за «вынужденную коррупцию».
Обновлено в 11:38
Музыка
Скончался лауреат премии «Грэмми» Джеймс Ингрэм
Американский исполнитель в стиле ритм-н-блюза Джеймс Ингрэм скончался на 67-м году жизни.
Обновлено в 19:29
Кино
Актер из Санкт-Петербурга получил «Порно-Оскар»
Обновлено в 18:10
Происшествия
В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке
Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено в 09:36