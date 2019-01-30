Головин забил первый гол за «Монако»РИА Новости 15:53

На 24-й минуте Головин забил второй гол своей команды в матче, счет стал 2:0. Головин перешел в "Монако" летом 2018 года из московского ЦСКА. Матч против "Генгама" является для российского полузащитника 19-м в составе монегасков.

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Головин забил первый гол за «Монако»

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