Футбол
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче против «Лиона»
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче против «Лиона»Газета.Ru15:01
Объявлены стартовые составы "Монако" и "Лиона" на матч чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru15:01
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Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Обновлено в 13:04
Футбол
«Рома» одержала волевую победу в матче с «Дженоа»
Обновлено в 16:24
Футбол
Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Леванте»
"Барселона" одержала победу над "Леванте" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:33
Футбол
«Уэска» сыграла вничью с «Вильярреалом» на своем поле
В матче 16-го тура чемпионата Испании "Уэска" принимала "Вильярреал".
Обновлено в 14:30
Футбол
Гол Милика помог «Наполи» обыграть «Кальяри»
«Наполи» вырвал победу у «Кальяри» в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 13:57
Футбол
Аршавин уверен, что «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург
Думаю, зимой ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой в Петербург, — заявил Аршавин.
Обновлено в 09:05
Футбол
Евгений Трефилов: Мозгов у нас не хватает, вот это самое главное
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил игру команды в финале чемпионата Европы во Франции (21:24).
Обновлено в 15:42
Футбол
«Лилль» в меньшинстве на выезде обыграл «Ним»
В матче 18-го тура чемпионата Франции Лилль на выезде обыграл Ним со счетом 3:1.
Обновлено в 11:00
Футбол
Саутгейт был признан тренером года в Англии
Саутгейт, возглавивший сборную Англии в 2016 году, привел ее к четвертому месту на чемпионате мира в России.
Обновлено в 15:30
Футбол
Бундеслига. «РБ Лейпциг» забил четыре гола «Майнцу»
«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» в матче 15-го тура Бундеслиги (4:1). Дубль на счету форвардов Юссуфа Поульсена и Тимо Вернера.
Обновлено в 11:24
Футбол
ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником
Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 07:57
Футбол
«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов
"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:31
Футбол
Долг «Анжи» снизился до 220 миллионов рублей
Футбольному клубу «Анжи» удалось рассчитаться по части долговых обязательств, общая сумма которых составляла порядка 300 миллионов рублей.
Обновлено в 16:27
Футбол
Эмери: «„Саутгемптон“ играл с большим желанием, они заслужили победу»
«Саутгемптон» полностью заслужил этот результат, поскольку они играли с большим желанием.
Обновлено в 11:59
Футбол
Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»
«Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.
Обновлено в 04:30