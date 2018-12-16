Футбол

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче против «Лиона»
Газета.Ru
15:01

Объявлены стартовые составы "Монако" и "Лиона" на матч чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru15:01

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Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче против «Лиона»

Газета.Ru15:01

Александра Головина удалили с поля после видеопросмотра

Матч ТВ16:38

Александра Головина удалили с поля после видеопросмотра

Sportbox.RU16:38

Головин получил первую красную карточку в профессиональной карьере

Sport24.ru16:22

«Лион» - «Монако»: за что удален Головин?

Спорт-Экспресс16:30

«Лион» – «Монако»: Головин получил красную карточку

Советский спорт16:24

«Лион» — «Монако»: Головин получил красную карточку за грубый фол

Чемпионат16:10
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Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Обновлено в 13:04
Футбол

«Рома» одержала волевую победу в матче с «Дженоа»

Обновлено в 16:24
Футбол

Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Леванте»

"Барселона" одержала победу над "Леванте" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:33
Футбол

«Уэска» сыграла вничью с «Вильярреалом» на своем поле

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Уэска" принимала "Вильярреал".
Обновлено в 14:30
Футбол

Гол Милика помог «Наполи» обыграть «Кальяри»

«Наполи» вырвал победу у «Кальяри» в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 13:57
Футбол

Аршавин уверен, что «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург

Думаю, зимой ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой в Петербург, — заявил Аршавин.
Обновлено в 09:05
Футбол

Евгений Трефилов: Мозгов у нас не хватает, вот это самое главное

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил игру команды в финале чемпионата Европы во Франции (21:24).
Обновлено в 15:42
Футбол

«Лилль» в меньшинстве на выезде обыграл «Ним»

В матче 18-го тура чемпионата Франции Лилль на выезде обыграл Ним со счетом 3:1.
Обновлено в 11:00
Футбол

Саутгейт был признан тренером года в Англии

Саутгейт, возглавивший сборную Англии в 2016 году, привел ее к четвертому месту на чемпионате мира в России.
Обновлено в 15:30
Футбол

Бундеслига. «РБ Лейпциг» забил четыре гола «Майнцу»

«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» в матче 15-го тура Бундеслиги (4:1). Дубль на счету форвардов Юссуфа Поульсена и Тимо Вернера.
Обновлено в 11:24
Футбол

ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником

Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 07:57
Футбол

«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов

"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:31
Футбол

Долг «Анжи» снизился до 220 миллионов рублей

Футбольному клубу «Анжи» удалось рассчитаться по части долговых обязательств, общая сумма которых составляла порядка 300 миллионов рублей.
Обновлено в 16:27
Футбол

Эмери: «„Саутгемптон“ играл с большим желанием, они заслужили победу»

«Саутгемптон» полностью заслужил этот результат, поскольку они играли с большим желанием.
Обновлено в 11:59
Футбол

Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»

«Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.
Обновлено в 04:30
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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