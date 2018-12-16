Футбол

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче против «Лиона»
Газета.Ru
15:01

Объявлены стартовые составы "Монако" и "Лиона" на матч чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru15:01

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Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче против «Лиона»

Газета.Ru15:01

Головин - в старте «Монако» на матч с «Лионом»

Спорт-Экспресс14:22

Головин – в старте «Монако» на матч чемпионата Франции с «Лионом»

Советский спорт14:41

Головин – в стартовом составе «Монако» на матч с «Лионом»

Чемпионат14:31

Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Лионом»

Sport24.ru14:36

Александр Головин включен Тьерри Анри в заявку на матч против «Лиона»

Матч ТВвчера в 19:37

Александр Головин включен Тьерри Анри в заявку на матч против «Лиона»

Sportbox.RUвчера в 19:37
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Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ

Обновлено в 13:04
Футбол

«Уэска» в большинстве ушла от поражения в матче с «Вильярреалом»

В конце матча Херард Морено вывел свою команду вперед. Но в добавленное время Самуэле Лонго помог клубу из Уэски уйти от поражения.
Обновлено в 14:28
Футбол

«Айнтрахт» дома переиграл «Байер»

Франкфуртский «Айнтрахт» одержал домашнюю победу над «Байером» в матче 15-го тура немецкой бундеслиги.
Обновлено в 14:02
Футбол

Аршавин уверен, что «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург

Думаю, зимой ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой в Петербург, — заявил Аршавин.
Обновлено в 09:05
Футбол

Леванте — Барселона 0:1 (1-й тайм)

Обновлено в 11:45
Футбол

«Сампдория» победила «Парму», «Фиорентина» обыграла «Эмполи»

"Сампдория" победила "Парму" в матче 16-го тура чемпионата Италии (2:0). Клуб из Генуи набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
Обновлено в 11:03
Футбол

Гендиректор «Анжи»: «Долг клуба понизился до 220 миллионов рублей»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов заявил, что клуб все еще испытывает финансовые затруднения, несмотря на помощь от РПЛ.
Обновлено в 14:55
Футбол

ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником

Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 07:57
Футбол

«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов

"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:31
Футбол

Азар: «Не хотим далеко отпускать ни „Манчестер Сити“, ни „Ливерпуль“»

Важно было забить третий мяч, чтобы успокоить игру.
Обновлено в 11:02
Футбол

Эмери: «„Саутгемптон“ играл с большим желанием, они заслужили победу»

«Саутгемптон» полностью заслужил этот результат, поскольку они играли с большим желанием.
Обновлено в 11:59
Футбол

Ещенко показал швы на ноге после операции

Обновлено в 07:53
Футбол

Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»

«Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.
Обновлено в 04:30
Футбол

«Надеюсь, этот кошмар закончится». Юсупов поддержал Кокорина и Мамаева

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов поддержал нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 10:11
Футбол

Трефилов: «Сочувствую зрителям, которые смотрели гандбол вместо матча „Ливерпуль“ — „МЮ“»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов извинился за то, что матч его команды с Францией (21:24) в финале чемпионата Европы показали на канале «Матч ТВ» вместо игры «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 15:04
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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