Добавим, что игра состоится в воскресенье, 1 сентября, на стадионе Стад де ла Мено и начнется в 18:00 по московскому времени.

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