Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Ниццей»Советский спорт 12:22

Добавим, что матч между Монако и Ниццей состоится сегодня на стадионе Луи II и начнется в 21:00 по московскому времени.

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Ниццей»

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