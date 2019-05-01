Футбол
Головин выйдет в старте «Монако» на матч с «Ренном»Бомбардир.ру 12:15
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Кино
Что показали в 3-й серии 8-го сезона «Игры престолов»
Обновлено 29 апреля в 04:17
Авто
Новые версии спортивных Audi S4 и S4 Avant оснастили дизелем
Немецкая автомобилестроительная компания Audi представила новые версии модели S4 в кузове седан и универсал.
Обновлено в 11:19
Технологии
Андуин — новый герой в Heroes of the Storm
Обновлено в 12:48
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Политика
Владимир Путин подписал закон о «суверенном рунете»
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета).
Обновлено в 11:28
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Театры
В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова
Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Авто
Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов
«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Барселоне 1 мая.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Полицейские задержали более ста человек на демонстрациях в РФ
Первомайские акции в России ознаменовались задержаниями. Так, по данным ОВД-инфо, в целом по стране в отделения полиции попали 124 человека.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты
Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Обновлено в 07:44
Политика
Помпео: США не исключают военной операции в Венесуэле
Госсекретарь США сообщил, что если это произойдет, то «США сразу же отреагируют». Напомним, что демонстрации в Венесуэле продолжатся 1 мая.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Похожий на снаряд времен ВОВ предмет нашли в парке в Зеленограде
Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили в парке Победы в Зеленограде.
Обновлено в 10:53
Политика
Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии
Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях
Видео было снято 30 апреля в одном из детских садов кубанской столицы. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.
Обновлено в 10:17
Космос
Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети
Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
Обновлено в 11:03
Политика
WikiLeaks осудила приговор Ассанжу
Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией
Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.
Обновлено в 07:43
Общество
В Харькове националисты пытались сорвать Первомай
Обновлено в 08:50
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36