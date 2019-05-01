Футбол

Головин выйдет в старте «Монако» на матч с «Ренном»Бомбардир.ру 12:15

«Монако» опубликовал стартовый состав на матч 34-го тура Лиги 1 против «Ренна».
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«Ренн» — «Монако»: Головин сыграет за монегасков с первых минут

Sport24.ru12:18

«Ренн» — «Монако»: Головин сыграет с первых минут

Чемпионат12:14

Александр Головин – в заявке «Монако» на матч чемпионата Франции

Вести.Ruвчера в 09:50

Головин выйдет в основе «Монако» на матч с «Ренном»

Матч ТВ12:11

Головин - в стартовом составе «Монако» на матч с «Ренном»

Евро-футбол.ру12:11

Головин выйдет в основе «Монако» на матч с «Ренном»

Sportbox.RU12:11

Головин – в заявке «Монако» на матч с «Ренном»

Советский спортвчера в 07:39
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Кино

Что показали в 3-й серии 8-го сезона «Игры престолов»

Обновлено 29 апреля в 04:17
Авто

Новые версии спортивных Audi S4 и S4 Avant оснастили дизелем

Немецкая автомобилестроительная компания Audi представила новые версии модели S4 в кузове седан и универсал.
Обновлено в 11:19
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Технологии

Андуин — новый герой в Heroes of the Storm

Обновлено в 12:48
Общество

Тайский король объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Политика

Владимир Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета).
Обновлено в 11:28
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Театры

В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова

Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Авто

Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Футбол

«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов

«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Барселоне 1 мая.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Полицейские задержали более ста человек на демонстрациях в РФ

Первомайские акции в России ознаменовались задержаниями. Так, по данным ОВД-инфо, в целом по стране в отделения полиции попали 124 человека.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты

Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Обкуренный Резник устроил дебош на первомайском шествии в Петербурге

Обновлено в 08:58
Политика

Помпео: США не исключают военной операции в Венесуэле

Госсекретарь США сообщил, что если это произойдет, то «США сразу же отреагируют». Напомним, что демонстрации в Венесуэле продолжатся 1 мая.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Похожий на снаряд времен ВОВ предмет нашли в парке в Зеленограде

Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили в парке Победы в Зеленограде.
Обновлено в 10:53
Политика

Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии

Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия

В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях

Видео было снято 30 апреля в одном из детских садов кубанской столицы. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.
Обновлено в 10:17
Космос

Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети

Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
Обновлено в 11:03
Политика

WikiLeaks осудила приговор Ассанжу

Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.
Обновлено в 07:43
Общество

В Харькове националисты пытались сорвать Первомай

Обновлено в 08:50
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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