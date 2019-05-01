Футбол

Головин выйдет в старте «Монако» на матч с «Ренном»Бомбардир.ру 12:15

«Монако» опубликовал стартовый состав на матч 34-го тура Лиги 1 против «Ренна».
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«Ренн» — «Монако»: Головин сыграет за монегасков с первых минут

Sport24.ru12:18

Александр Головин – в заявке «Монако» на матч чемпионата Франции

Вести.Ruвчера в 09:50

Головин выйдет в основе «Монако» на матч с «Ренном»

Матч ТВ12:11

Головин выйдет в основе «Монако» на матч с «Ренном»

Sportbox.RU12:11

Головин - в стартовом составе «Монако» на матч с «Ренном»

Евро-футбол.ру12:11

«Ренн» — «Монако»: Головин сыграет с первых минут

Чемпионат12:14

Головин – в заявке «Монако» на матч с «Ренном»

Советский спортвчера в 07:39
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:27, Ашберн
Армия и оружие

Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала США

Обновлено в 04:30
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Футбол

Путин подписал закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020

Владимир Путин подписал закон о въезде в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.
Обновлено в 13:55
Политика

Кантор назвал критической ситуацию с антисемитизмом в мире

Евреи по всему миру ощущают критичность ситуации с антисемитизмом, только за 2018 год его уровень вырос на 13%, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор на презентации ежегодного отчёта по антисемитизму.
Обновлено в 13:44
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.
Обновлено в 14:14
Спорт

16-летняя Загитова показала, как водит машину

16-летняя спортсменка управляет внедорожником в сельской местности.
Обновлено в 13:38
Политика

Клинцевич предсказал Резнику конец политической карьеры

Политическая карьера депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника завершится, если появится подтверждение тому, что он употребляет наркотические препараты.
Обновлено в 14:02
Гаджеты

Составлен топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года

Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые пользовались наибольшей популярностью в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:45
Спорт

Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире

Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.
Обновлено в 06:06
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Первомай в Санкт-Петербурге оказался не мирным

Обновлено в 13:13
Авто

Назвали топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 07:48
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Ленинградской области

Уточняется, что пострадали оба водителя, еще один мужчина и дети в возрасте семи и девяти лет.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа

View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Авто

Самый мощный Rolls-Royce за 20 млн рублей заметили в Воронеже

Машину заметили на парковке рядом с Чернавским мостом в столице Черноземья.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

Обновлено в 13:00
Политика

WikiLeaks осудила приговор Ассанжу

Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Политика

Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США

Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 06:02
Наука

Биоразлагаемые пакеты не разлагаются годами

Обновлено 29 апреля в 08:22
Политика

Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Хоккей

Малыхин стал игроком «Трактора»

Бывший нападающий «Ак Барса» Федор Малыхин подписал контракт с «Трактором».
Обновлено в 13:27
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика

В Киеве предложили лишать гражданства Украины получивших российское

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что, по его мнению, жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые получат российские паспорта, необходимо будет лишать гражданства Украины, а также заграничного паспорта, если он был выдан в республике.
Обновлено в 09:37
Общество

В Риге 5 тысяч человек вышли на митинг в защиту русских школ

Обновлено в 07:35
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Общество

Король Таиланда объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что сочетался браком со своей спутницей Сутхида Вачиралонгкорн.
Обновлено в 09:23
Политика

Сколько Порошенко потратил на свое поражение на выборах?

Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:25
Футбол

Стали известны составы «Барселоны» и «Ливерпуля» на матч 1/2 финала ЛЧ

Обновлено в 14:06
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Музыка

Яндекс.Музыка подготовила саундтрек для шашлыков

Сервис Яндекс.Музыка в преддверии майских праздников составил плейлист "Пикник по-русски".
Обновлено в 05:17
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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