Головин выйдет в старте «Монако» на матч с «Ренном»Бомбардир.ру 12:15

«Монако» опубликовал стартовый состав на матч 34-го тура Лиги 1 против «Ренна».

Головин выйдет в старте «Монако» на матч с «Ренном»

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